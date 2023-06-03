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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Kurul’da düzenlenen yemin töreninin ardından TBMM’den ayrılıyor.
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Yaşam

Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda karların erimesiyle doğa, tüm renkleriyle kendini göstermeye başladı.

Hilmi Tunahan Karakaya, Talha Koca  | 03.06.2023 - Güncelleme : 03.06.2023
Karların eridiği Palandöken Dağı çiçeklerin farklı tonlarıyla renklendi Fotoğraf: Hilmi Tunahan Karakaya/AA

Erzurum

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Palandöken'in zirveleri, karlı görüntüleriyle haziran ayında da dikkati çekiyor.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı.

Karın erimesiyle ortaya çıkan çiçeklerin sarı, mor, mavi ve pembe tonları, akarsu ve mendereslerin geçtiği güzergahlarda güzel görüntüler oluşturdu.

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