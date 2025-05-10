Dolar
38.76
Euro
43.61
Altın
3,324.77
ETH/USDT
2,407.90
BTC/USDT
103,720.00
BIST 100
9,390.51
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da Anneyle Güçlü Aile, Aileyle Güçlü Türkiye Programı'nda konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü tarafından düzenlenen "Anneler ve Çocuklar Eğleniyor" etkinliğinde koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı.

Sagip Sezginer  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı Fotoğraf: Sagip Sezginer/AA

Erzurum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılını "Aile Yılı" olarak ilan etmesi kapsamında Nenehatun Çocuk Evleri Sitesi'nde düzenlenen etkinlikte, kurum bakımındaki çocuklar ile onlara annelik eden fedakar bakım personelleri bir araya geldi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

100 çocuk ve 50 annenin katıldığı etkinlikte, sanat atölyeleri, ahşap boyama, resim çalışmaları, müzik dinletileri ve eğlenceli drama oyunları yer aldı. Sevgi, bağlılık ve birlikte vakit geçirme temasının öne çıktığı bu özel günde, Anneler Günü pastası kesilerek kutlamalar taçlandırıldı.

Etkinlikte çocukların, bakım personeline hitaben yazdığı mektupları okudukları esnada duygusal anlar yaşandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, etkinlikteki konuşmasında, Anneler Günü vesilesiyle bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Her çocuğun bir sevgiye, bir güvene ve bir şefkate ihtiyacı olduğunu ifade eden Aykut, "Sizler, bu çocuklarımızın sığındığı bir liman, sıcak bir kucak ve birer rol modelsiniz. Belki biyolojik olarak değil ama yürekten anneliği yaşatan, her bir çocuğumuza sevginin, sabrın ve güvenin ne demek olduğunu öğreten siz kıymetli personelimize minnettarız. Sizlerin varlığı, çocuklarımızın yarınlara umutla bakmasını sağlıyor. Tüm annelerin ve annelik duygusunu kalbinde taşıyan siz değerli personelimizin Anneler Günü’nü kutluyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Dağlıoğlu: Katılım finans alanında büyüme için çalışmalar yürütüyoruz
Kadın hükümlü ve tutuklulara "Anneler Günü" dolayısıyla açık görüş izni
Bakan Kurum: 2025 yılı sonuna kadar 74 bin ev ve iş yerinin daha teslimini gerçekleştireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Uluslararası İslam Sanatları Fuarı'na ziyaret
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında firari şüpheli Gülibrahimoğlu hakkında yakalama kararı

Benzer haberler

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı

Erzurum'da koruma altındaki çocuklar, fedakar bakıcılarının Anneler Günü'nü kutladı

Otizmli oğlu için işini bırakan anne, onu başarılı bir sporcuya dönüştürdü

Erzurum'da 60 yaş üstü vatandaşlar üniversite sıralarında

Tüpteki gaz kaçağını çakmakla kontrol edince hastanelik oldu

Tüpteki gaz kaçağını çakmakla kontrol edince hastanelik oldu
Doğu Cephesi'nin hafızası için Erzurum'daki tabyalarda tarihi adım atılıyor

Doğu Cephesi'nin hafızası için Erzurum'daki tabyalarda tarihi adım atılıyor
Engelli iki oğluna şefkatle bakıyor

Engelli iki oğluna şefkatle bakıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet