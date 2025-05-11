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Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

Erzurum'da, kazaya karışıp olay yerinden kaçan ve alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine 2060 yılına kadar el konuldu.

Yunus Hocaoğlu  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Erzurum'da kazaya karışıp kaçan alkollü sürücünün ehliyetine 35 yıl el konuldu

Erzurum

O.E. idaresindeki 25 SD 996 plakalı otomobil, şehir merkezinde kazaya karışıp olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine otomobil, Aşkale uygulama noktasında polis ekiplerince yakalandı.

Trafik ekiplerinin yaptığı kontroller sonucu sürücü O.E.'nin 2,87 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Sürücü O.E. hakkında, çeşitli suçlardan 59 bin 191 lira idari para cezası uygulandı, ehliyetine 2060'a kadar el konuldu, otomobil ise trafikten men edildi.

Ekiplerce yapılan kontrolde, O.E.'nin 8'i alkollü araç kullanma suçu olmak üzere toplam 20 suç kaydı olduğu öğrenildi.

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