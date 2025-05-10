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Yaşam

Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar çiçeklerle renklendi

Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar, açan çiçeklerle renklendi.

Hüseyin Yıldız  | 10.05.2025 - Güncelleme : 10.05.2025
Havaların ısındığı Iğdır'da yaylalar çiçeklerle renklendi Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır

Yurdun en doğusunda, Ağrı Dağı ile Aras Dağları eteklerinde bulunan Iğdır'ın yaylaları, baharın gelişiyle birbirinden güzel renklere büründü.

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Süsen, gelincik ve papatyalar başta olmak üzere, birçok çiçeğin açtığı yaylalarda güzel görüntüler oluştu.

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