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Dağcılar Cumhuriyet Bayramı'nı Tekelti Dağı'nın zirvesinde kutladı

Kars, Ardahan ve Iğdırlı dağcılar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Tekelti Dağı'na tırmandı.

Bülent Mavzer   | 29.10.2022
Dağcılar Cumhuriyet Bayramı'nı Tekelti Dağı'nın zirvesinde kutladı Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde bir araya gelen 20 dağcı, Cumhuriyet Bayramı'nı zirvede kutlamak için tırmanışa geçti. Yaklaşık 3 saatlik tırmanışla 2550 metre rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, buradaki direğe Türk bayrağını asıp göndere çekti.

Daha sonra şehitler için saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okuyan dağcılar, kulüpler ile Gençlik ve Spor Bakanlığının flamasını açarak Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutladı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Kars İl Temsilcisi Alpay Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi buradan yad ediyoruz. Bize bu ülkeyi vatan kılan kahramanlarımıza minnettarız, bu vesileyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için bu tırmanışı yaptık." dedi.

Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Kars Başkanı Tacettin Durmuş, "Dağın zirvesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını andık. Bize bu ülkeyi yurt yapan Sarıkamış ve tüm vatan şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz, ruhları şad olsun. Cumhuriyet Bayramı'mız kutlu olsun." diye konuştu.

Etkinlik, ekiplerin inişe geçip yaklaşık 3 saat sonra dağın eteklerine varmasıyla son buldu.

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