Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır, Ardahan ve Tunceli'de kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Erzurum
Araç ve parkların karla kaplandığı kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Belediye ve Karayolları ekipleri, cadde, sokak ve yollarda tuzlama, kar küreme çalışması başlattı.
Iğdır
Iğdır'da kar yağışı etkisini devam ettiriyor.
Gece başlayıp aralıksız etkisini sürdüren kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Esnaf ile vatandaşların ev ve iş yerlerinin önünü temizlediği kentte, belediye ekipleri de karla mücadele çalışması başlattı.
Kars
Kars, gece başlayan kar yağışıyla yeniden beyaza büründü.
Sabah saatlerinde etkisini arttıran kar, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve Kars Belediyesi ekipleri kar küreme çalışması başlattı.
Ardahan
Ardahan'da ise kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Kentte sabaha doğru kısa süreli kar yağışı etkili oldu.
Yükseklerde ise yoğun tipi, ulaşımı aksatıyor.
Ağrı
Ağrı’da da etkili olan dondurucu soğuklar yerini kar yağışına bıraktı.
Aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası kent yeniden beyaza büründü.
Belediye ekipleri caddelerde ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması başlattı.
Tunceli
Tunceli'de de dün başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı yaşamı zorlaştırıyor.
Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kent merkezinde, çok sayıda mahalle ve köy yolu ulaşıma kapandı.
Park halindeki araçların kara gömüldüğü kentte, vatandaşlar ev ve iş yerlerinin önündeki biriken karları temizledi.
Belediye ekipleri, ana cadde ve ara sokaklarda kar küreme çalışmalarına devam ediyor.
Erzincan
Erzincan'da gece başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Belediye ve Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başlattığı kentte, vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları temizledi.
Doğu Anadolu'da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürecek
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacak.
Gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, yağışların Erzincan'da akşam saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Iğdır'da sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı ve Ardahan'da 8, Kars'ta 7, Erzurum'da 6, Erzincan'da 2, Tunceli'de 1 derece olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pus ile yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskinden dolayı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Bölgede gece ise en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 17, Ardahan'da 14, Kars'ta 13, Erzurum'da 10, Iğdır'da 6, Tunceli ve Erzincan'da 5 derece ölçüldü.
Van, Hakkari, Bitlis ve Muş için yoğun kar uyarısı
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava çok bulutlu ve yoğun karlı olacak.
Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında seyredeceği bölgede, hızı 80 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle yağışların tipi şeklinde düşmesi bekleniyor.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın sıfırın altında olmak üzere Van'da 3, Muş'ta 5, Bitlis ve Hakkari'de 7 derece olacağı tahmin ediliyor.
Buzlanma, don, sis ve pusun görüleceği bölgede, eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.
Doğu Anadolu'daki 4 ilde 581 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kar ve tipi nedeniyle 148 kırsal mahalleye ulaşım sağlanamıyor.
Karla mücadele ekipleri, kapalı yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor.
Muş'ta kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı.
Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kapanan yolların açılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Hakkari İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi nedeniyle kent genelinde 20 köy ve mezra yolu ulaşıma kapandı.
Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 147 yerleşim yerine ulaşım sağlanamadığını kaydetti. Kurtkan, vatandaşların mağdur olmaması için kapanan köy yollarını en kısa sürede açma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.