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Yaşam

Palandöken Dağı eteklerinde açan mor ters laleler bölgeye renk kattı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

Yunus Okur  | 11.05.2025 - Güncelleme : 11.05.2025
Palandöken Dağı eteklerinde açan mor ters laleler bölgeye renk kattı Fotoğraf: Yunus Okur/AA

Erzurum

Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımındaki eteklerine renk kattı.

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Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından açan ters laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.

Fotoğraf tutkunları da zaman zaman bölgeye gezi düzenleyip mor ters laleleri görüntülüyor.

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