Palandöken Dağı eteklerinde açan mor ters laleler bölgeye renk kattı
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Dağı, ilkbaharda açan mor ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.
Erzurum
Halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ve bölgenin endemik türleri arasında yer alan mor laleler, Palandöken Kayak Merkezi'nin 2 bin 500 rakımındaki eteklerine renk kattı.
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Her yıl ilkbaharın gelişiyle karların erimesinin ardından açan ters laleler, yaklaşık bir ay boyunca dağın eteklerini süslüyor.
Fotoğraf tutkunları da zaman zaman bölgeye gezi düzenleyip mor ters laleleri görüntülüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.