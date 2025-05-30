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Erzurum'da toprak kaymasının meydana geldiği mahallede yeni önlemler alındı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde meydana gelen toprak kayması sebebiyle oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunda, insanların can ve mal emniyetine ilişkin yeni kararlar alındı.

Tevhid Furkan Nehri  | 30.05.2025 - Güncelleme : 30.05.2025
Erzurum'da toprak kaymasının meydana geldiği mahallede yeni önlemler alındı

Erzurum

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çağlayan Mahallesi'nde 25 Mayıs'ta meydana gelen toprak kayması sebebiyle birçok kurumun katılımı ile oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kuruluna, Vali Mustafa Çiftçi başkanlık etti.

Kurulda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü jeoloji mühendisleri tarafından ikinci bir emre kadar her gün heyelan bölgesinde hareketliliğin olup olmadığı konusunda ölçüm yapılmasına karar verildi.

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AFAD ile Uzundere Kaymakamlığı tarafından ağır hasarlı olup girilemeyen konutların yerine uygun alanda konteyner kurulması kararlaştırılırken tahliye edilen 38 konutun bir süre daha kullanılmayacağı açıklandı.

Heyelanın meydana geldiği bölgede Uzundere Belediyesi tarafından herhangi bir yapılaşmanın olmaması hususunda da karar alınan kurulda, sera ve ekili alanlara sulama yapılırken heyelan tetikleyici yöntemlerden kaçınılması konusunda da vatandaşların bilinçlendirileceği belirtildi.

Tortum Çayı'ndaki mevcut su debisinin çok yüksek değerde olması ve heyelan riskinin devam etmesi nedeniyle bölgede çalışma yapılamayacağı, çözüm olarak ise can ve mal emniyeti sağlandıktan sonra Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından çayın topuk kısmına büyük taș kütleleri ile set yapılmasına karar verildi.

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