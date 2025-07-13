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Yaşam

Atatürk Üniversitesinde "fıtratın korunması ve aile" konusu ele alındı

Erzurum'da İslam Alimleri Vakfınca "Fıtratın Korunması ve Aile" başlığı altında "Kendi Gök Kubbemiz Buluşmaları" programı düzenlendi.

İlhami Erkılıç  | 13.07.2025 - Güncelleme : 13.07.2025
Atatürk Üniversitesinde "fıtratın korunması ve aile" konusu ele alındı Fotoğraf: Faruk Küçük/AA

Erzurum

İslam Alimleri Vakfı tarafından Erzurum Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi desteğiyle Atatürk Üniversitesi ev sahipliğindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

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Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, programın açılışında, toplumun mayası olan aileyi, bilimin ve inancın ışığında konuşmak üzere misafirlerini ağırlamanın mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

Programın, akademik çalıştayın yanı sıra insanlığın özüne bir yolculuk olduğunu belirten Hacımüftüoğlu, "Aile, modernitenin ve dijitalizmin kuşattığı dünyada hiç olmadığı kadar tehdit altındadır. Biliniz ki çatısı sevgiyle örtülmüş bir yuvada, hiçbir çocuk yetim, hiçbir eş yalnız, hiçbir yaşlı kimsesiz değildir. İşte bu çalıştay, bir düşünce paylaşımı ile birlikte bir çağrıdır. Aileyi yeniden konuşmaya, onu fıtratına döndürmeye, bozulmuş bağları onarmaya ve merhamet medeniyetimizi yeniden hatırlamaya bir çağrıdır." ifadelerini kullandı.

Hacımüftüoğlu, çalıştayda emeği geçen İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ve ekibi ile tüm katılımcılara teşekkür etti.

Vakıf Başkanı Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, gerçekleştirdikleri eğitim ve öğretim faaliyetlerinde öncelikle nihai hedeflerinin insan olduğunu belirtti.

Allah'ın insanı yeryüzünde kendisine halife olarak seçtiğini, yani Allah'ın emir ve yasaklarını yeryüzünde temsil edenlerin insanlar olduğunu aktaran Hacımüftüoğlu, şunları kaydetti:

"Devletimiz bu yılı 'Aile Yılı' ilan etti, bu münasebetle 5. bölge toplantımızın başlığını 'fıtratla aile' olarak seçtik. Bütün alimlere, tabiplere, ziraat mühendislerine, astrofizik ve jeofizikçilere, iktisatçılara, ilahiyatçıların her alanında çalışanlara sesleniyorum; nihai hedefimiz yeryüzünün halifesi, Allah'ın temsilcisi olan bu insanı mutlu kılmaktır, aile sahibi yapmak ve ona evlat sevgisini kazandırmaktır. Bir annenin, babanın en çok mutlu olduğu şey, çocuğu tarafından kendisine anne, baba denmesidir. Bilimsel gelişmelerden hedefimiz insanı mutlu kılmaksa, önce aileyi, bu iki cinsi mutlu kılmak için birine babalık, birine annelik ortamını en kolay yollarla hazırlamak mecburiyetindeyiz ki fıtrata uygun yaşantı meydana gelsin."

Konuşmaların ardından Vakıf Başkanı Hacımüftüoğlu moderatörlüğünde 2 oturumda düzenlenen panelde, alanında uzman akademisyenler "İdeal Bir Aile Açısından Aile İçi Hiyerarşi", "Ergenlik Yönetimi", "İdeal Ailede Çocuk Ebeveyn İlişkisi", "Zihinsel Dönüşüm Bağlamında Aile", "Müslüman Şahsiyetin İnşasında Ailenin Önemi" gibi başlıklarda sunum yaptı.

Programa, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum Vali Yardımcısı Didem Dinç Özay, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, ilçe müftüleri ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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