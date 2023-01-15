Karabük'te hayvancılıkla uğraşan gencin eşeği "Sakıb" ile dostluğu gülümsetiyor
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde hayvancılıkla uğraşan 27 yaşındaki Cihan Çelik'in, "Sakıb" ismini verdiği eşeğiyle paylaştığı görütüler sosyal medyada ilgi görüyor.
Karabük
İlçeye bağlı Nebioğlu köyünde yaşayan Çelik, 4 yıl önce babasının bir ayı saldırısında yaralanması sonrası köyde ailesinin hayvanlarına bakmaya başladı.
Babasının 2017'de odun taşımak için aldığı eşeğin köyde kapıyı kendi başına açtığını gören Çelik, bu anları cep telefonuna kaydetmeye ve sosyal medyada paylaşmaya başladı.
Videoları ilgi gören ve takipçi sayısı artan Çelik, "Sakıb" ismini verdiği eşeğiyle kurduğu sıkı dostluğa gözler önüne seren görüntüler çekmeyi sürdürüyor.
Çelik'in paylaştığı videolar izleyenleri gülümsetiyor.
"Çok olumlu mesajlar alıyorum"
Çelik, AA muhabirine, eşeği "Sakıb" ile iyi dostluk kurduğunu belirterek, "Aileler beni izliyor, çocukları benim sayemde hayvanları seviyormuş. Bunlar güzel şeyler. Bazen bana resim atıyorlar. Bazen 'Sakıb'ın resmini çizip bana atıyorlar. Çok olumlu mesajlar alıyorum." dedi.
Eşeği, inekleri ve köpeklerinin kendisinin iyi dostları olduğunu anlatan Çelik, "Ailemle yaşıyorum, köyde herkes yaşlı. Bu nedenle hayvanlarla dost oldum. Bir gün boyunca hayvanlarla ne yaparsam, onu sosyal medya hesabımdan paylaşıyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.