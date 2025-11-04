Dolar
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul'da ekim ayı dış ticaret verilerine ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
logo
Kültür

Karabük'teki Mencilis Mağarası'nı 10 ayda 38 bin 425 kişi ziyaret etti

Karabük'teki Mencilis Mağarası bu yılın ocak-ekim aylarında 38 bin 425 kişiyi ağırladı.

Orhan Kuzu  | 04.11.2025 - Güncelleme : 04.11.2025
Karabük'teki Mencilis Mağarası'nı 10 ayda 38 bin 425 kişi ziyaret etti Fotoğraf: Yusuf Korkmaz/AA

Karabük

Oluşumu 65 milyon ila 200 milyon yıl önce başladığı tahmin edilen, 6 bin 52 metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis, 4 mevsim sabit kalan 15 derece hava sıcaklığıyla dikkati çekiyor.

En üst katı fosil oluşumunu tamamlamış, ikinci katı yarı aktif, alt katı suların akmaya devam ettiği tam aktif mağaranın sadece 400 metrelik kısmı ziyaret edilebiliyor. Yapının 4. kilometresine kadarki kısmında ise özel macera parkuru bulunuyor.

Özel ekiple 6-8 saat arası süren turda macera tutkunları, ziplinle nehre, oradan da botla yer altı şelalesine ulaşabiliyor.

Sarkıt ve sütunların yanı sıra kireçli kaya oluşumlarının yer aldığı Mencilis, bir dönem insanların kullanımında olduğu için Horasan harcıyla örülmüş duvarlar ve fırına sahip.

Karabük İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, İl Özel İdaresi kasım ayı meclis toplantısında yaptığı açıklamada, mağaranın 2022 yılından bu yana İl Özel İdaresi tarafından işletildiğini belirtti.

Mağarayı yılın 10 ayında 38 bin 425 kişinin ziyaret ettiğini bildiren Sözen, elde edilen gelirin 3 milyon 780 bin lira olduğunu kaydetti.

Karabük'teki Mencilis Mağarası'nı 10 ayda 38 bin 425 kişi ziyaret etti

