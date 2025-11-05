Dolar
logo
Yaşam

Karabük'te nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Karabük’ün Ovacık ilçesinde, nesli tehlike altında bulunan bir vaşak, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yusuf Korkmaz  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Karabük'te nesli tehlike altındaki vaşak görüntülendi

Karabük

Pelitçik köyü yakınlarında otomobille ilerleyenler, yol kenarında gördükleri vaşağı cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, videoyu çeken kişilerin ormanlık alanda oturan vaşağa seslenmesi, hayvanın bir süre beklemesi ve ardından yürüyerek gözden kaybolması yer alıyor.

