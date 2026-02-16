Dolar
Yaşam

Kapadokya'da geçen yıl balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı

Dünyada sıcak hava balonculuğunun uçuş gün sayısı ve yolcu bakımından merkezi kabul edilen Kapadokya'da geçen yıl, 754 bin 98 kişi bölgenin doğal ve tarihi güzelliklerini gökyüzünden izledi.

Behçet Alkan  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
Kapadokya'da geçen yıl balon turlarına 754 bin 98 kişi katıldı Fotoğraf: Behçet Alkan - AA

Nevşehir

UNESCO Dünya Mirası Kapadokya'daki sıcak hava balonları, turistlerin en çok ilgi duyduğu tur aktiviteleri arasında yer alıyor.

Her yıl yüz binlerce turistin ziyaret ettiği bölgede, milyonlarca yıl önce oluşan peribacaları ve doğal kaya oluşumlarının ortaya çıkardığı ilginç manzarayı kuş bakışı izlemek isteyenlerin tercih ettiği etkinlik 2025 yılı boyunca hava koşullarının uygun olduğu 223 gün gerçekleştirildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) verilerine göre, bölge semalarını renklendiren sıcak hava balon turlarına geçen yıl 754 bin 98 kişi katıldı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Sucu, AA muhabirine, Kapadokya'daki açık hava müzelerinin ilgi gördüğünü, sıcak hava balonlarının da benzer nitelikle dünyanın dört bir yanından turist çektiğini belirtti.

Sıcak hava balonculuk sektörünün ekonomiye, istihdama ve turizme yadsınamaz ölçüde değer kattığını dile getiren Sucu, bölgede 30 firmanın bu kapsamda hizmet sunduğunu söyledi.

Bölgede 585 balon pilotu, 367 balon bulunuyor

Sucu, Kapadokya'da 585 balon pilotunun hizmet verdiğini dile getirerek, "Kapadokya bölgesindeki balon sayımız 367. Bunun bir seferdeki turda, gökyüzündeki balon sayımız ise 156." dedi.

Sıcak hava balon turlarının son yıllarda turizmde ivme kazanan Kapadokya'nın marka değerine olumlu katkılar sunduğunu vurgulayan Sucu, şöyle konuştu:

"UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde sıcak hava balon turlarında yeni bir rekora yaklaşıldı. Kapadokya'yı gökyüzünden izleme imkanı sunan sıcak hava balon aktiviteleri, bölgemizde adeta bir açık hava müzesi görevini yerine getirdi. 2025 yılında 4 milyon 300 bine yakın ziyaretçi ağırlayan bölgemizde en büyük aktivitenin başında sıcak hava balon turları vardı.

Kapadokya ile özdeşleşen sıcak hava balonculuğu, çarpan etkisiyle gerek konaklama gerekse bölgemizdeki diğer sektörlerin tercih edilmesinde önemli bir role imza attı. 2026 yılında ise Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel değerlerinin yanında sıcak hava balonlarıyla yeni rekorlara imza atılacağına inanmaktayız. Özellikle mayıs ayından ekim ayı ortalarına kadar artan talep üzerine fiyatlarda kısmi olarak artış olmakta ama kış aylarında kasımdan şubat sonlarına kadar olan dönemde çok ucuza balon turlarında uçma imkanı mevcuttur."


Yılda 220 ila 235 gün arasında uçuş gerçekleştiriliyor

Bölgede turistlere balon turu hizmeti sunan bir firmanın yönetim kurulu başkanı Mehmet Dinler de Kapadokya'da her gün bir festival niteliğinde onlarca balonun gökyüzünü şenlendirdiğini, bu konumu itibarıyla Kapadokya'nın sektörün öncüsü olduğunu kaydetti.

Bölgede yılda 220 ila 235 gün arasında uçuş gerçekleştirilebildiğini aktaran Dinler, "Balon turları Kapadokya'nın marka imajına katkı sunmakla kalmadı, Türk turizmi için cazibe yaratan ürünlerden biri haline geldi. Yedi kıtadan gezginlerin hayali Kapadokya'da balona binmek. Bu da sektöre olumlu yansıyor. Bu yılın ocak ayında geçen yıla kıyasla daha fazla talep almamıza rağmen uçuş gün sayısı olarak geride kalındı. Yüksek sezonumuz nisan başı ekim sonu arasıdır. Şu anki rezervasyon taleplerinden 2025 yılındaki sayıları geride bırakacak olmaktan umutluyuz." dedi.

Balon turlarına, 2014'te 434 bin 639, 2015'te 498 bin 812, 2016'da 250 bin, 2017'de 329 bin 390, 2018'de 537 bin 500, 2019'da 585 bin 582, 2020'de 120 bin 917, 2021'de 388 bin 833, 2022'de 662 bin 443, 2023'te 621 bin 949, 2024'te ise 769 bin 814 turist katılmıştı.

