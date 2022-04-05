Dolar
14.71
Euro
16.16
Altın
1,927.08
ETH/USDT
3,524.00
BTC/USDT
46,676.00
BIST 100
2,323.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

Doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle tanınan turizm bölgesi Kapadokya'da, sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür gerçekleştirilemiyor.

Behçet Alkan   | 05.04.2022
Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

Nevsehir

Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadiler üzerinde uygun hava koşullarında yapılabilen sıcak hava balon turları, 31 Mart'tan beri yapılamıyor.

Bölgeye gelen turistlerin ilgi gösterdiği aktivitelerin başında gelen balon turlarının, hava koşullarının normalleşmesi ile gelecek günlerde yeniden başlaması bekleniyor.

Yılda yaklaşık 220 gün uçuş yapılabilen bölgede balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Nevşehir Koordinatörlüğünün değerlendirmesi sonucu hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1235, Hong Kong'da 3 bin 138 Kovid-19 vakası tespit edildi
Almanya'da Kovid-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
ABD'de Kovid-19 salgını sonrası öğrencilerin ruh sağlığı sorunları arttı
Türkiye'de 12 bin 647 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 40 kişi hayatını kaybetti
AB'de nüfusun yarısından fazlası Kovid-19'a karşı takviye doz aşı yaptırdı

Benzer haberler

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

Kapadokya'da balon turları rüzgar nedeniyle 6 gündür yapılamıyor

Camide oluşturulan 'Vefa Çarşısı' yardımlaşma köprüsü oldu

Yeme içme hizmetlerinde KDV düzenlemesi Kapadokya'daki işletmecileri sevindirdi

Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti

Bahar güneşinin yüzünü göstermesi Kapadokya'daki turistleri mutlu etti
Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı

Nevşehir'de üniversite öğrencileri evlerine götürdükleri bankı yerine bıraktı
Genç girişimci 'dik duruş bozukluğu' için geliştirdiği cihazı 20 ülkeye satıyor

Genç girişimci 'dik duruş bozukluğu' için geliştirdiği cihazı 20 ülkeye satıyor