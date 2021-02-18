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Yaşam

Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un oyuncusu Elanur Menteş, "Bir hafta önce antrenmanlara yeniden başladım. Parkelere dönmeyi çok özlemiştim, şu anda çok mutluyum." dedi.

Serkan Avci   | 18.02.2021
Kalp rahatsızlığı ameliyatla çözülen genç basketbolcu sahalara döndü Fotoğraf: Serkan Avci/AA

Mersin

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor'un genç oyuncusu Elanur Menteş, kalbindeki delik nedeniyle geçirdiği ameliyatın ardından takımla çalışmalara başladı.

Bir ay önce altyapıdan A takıma çıkarılma kararı alınan Mersin ekibinin sporcularından 17 yaşındaki Elanur, sağlık vizesi almak için gittiği kentteki bir özel hastanede yapılan tetkiklerde kalbinde doğuştan delik olduğunu öğrendi.

Hastanede tedavi altına alınan Elanur'un kalbindeki delik, anjiyo yapılarak kapatıldı.

Başarılı geçen operasyonun ardından takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayan genç sporcu, parkelere dönmenin sevincini yaşıyor.

Elanur Menteş, AA muhabirine, bir ay önce kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

Ameliyat ve tedavi sürecinin başarılı geçmesiyle iyileştiğini aktaran Elanur, "İlk duyduğumda çok korkup üzülmüştüm. Böyle bir şeyi hiç beklemiyordum. Doktorum ve hocalarım bu durumu atlamama çok yardımcı oldu. Şu an çok iyiyim. Bir aylık ara benim için çok uzun gibiydi. Bir hafta önce antrenmanlara yeniden başladım. Parkelere dönmeyi çok özlemiştim, şu anda çok mutluyum." diye konuştu.

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