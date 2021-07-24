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Yaşam

Kahramanmaraş'ta baraj göletinde 130 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki baraj göletinde yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki 130 kilogramlık yayın balığı ilgi görüyor.

Tunahan Akgün   | 24.07.2021
Kahramanmaraş'ta baraj göletinde 130 kilogramlık yayın balığı yakalandı

Kahramanmaraş

Kentte balıkçılık yapan Ahmet Özer ve arkadaşının Menzelet Barajı Ali Kayası mevkisinde avladığı yayın balığı, Kahramanmaraş Balık Pazarı'nda satışa sunuluyor.

Balık, alışveriş için pazara gelen müşterilerin ilgisini çekiyor.

Ahmet Özer, AA muhabirine, uzun süredir balık avladığını, yayın balığını tutarken çok heyecanlandığını söyledi.

Bölgede daha büyük balıkların olduğunu, onları da tutmak istediğini ifade eden Özer, "Çıkarması bayağı zor oldu. Bir saat kadar uğraştım. Ağımıza takıldı. 130 kilogramlık yayın balığını 1 saatte kayığın üstüne zor aldık." dedi.

Kahramanmaraş Balık Üreticileri Derneği Başkanı İbrahim Sarı da kentteki barajların balık yetiştiriciliği açısından oldukça verimli olduğunu söyledi.

Yakalanan balığın, insan ağırlığının neredeyse iki katı olduğunu ifade eden Sarı, "Kentimizin sularında bu balıklardan var." diye konuştu.


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