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Yaşam

Kahramanmaraş'ın saklı güzelliği 'Galgamaç Şelalesi'

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yer alan Galgamaç Şelalesi doğal güzelliğiyle doğaseverleri büyülüyor.

İzzet Mazı,Muammer Coşkun   | 06.07.2021
Kahramanmaraş'ın saklı güzelliği 'Galgamaç Şelalesi'

Kahramanmaraş

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Alanlı Mahallesi kırsalında bulunan ve yaklaşık 15 metre yükseklikten akan Galgamaç Şelalesi hava sıcaklığının arttığı bugünlerde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde Kahramanmaraş'ın yanı sıra çevre illerden de gelen doğa, fotoğraf ve kamp tutkunlarının uğrak merkezi haline gelen şelaleye, çam ve meşe ormanlarının arasından geçerek ulaşılabiliyor.

Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan, AA muhabirine, ilçenin tarihi ve doğal güzellikleriyle isminden söz ettirdiğini ve çok sayıda kişinin stresten uzaklaşmak amacıyla bölgeye geldiğini söyledi.

Bölgenin ziyaretçilerini büyülediğini aktaran Doğan, "Galgamaç Şelalesi son yıllarda meşhur oldu. Gerçekten çok harika bir doğası var, sadece şelale değil kuzeyi ve güneyinde çok güzel kanyon var. Zamanla dere burayı oymuş ve çok güzel bir görüntü oluşmuş. Son yıllarda yerli ve yabancı turistlerimiz geliyor. Çok büyük ilgi görüyor." diye konuştu.

Doğan, şelalenin Andırın-Kahramanmaraş kara yoluna 10 kilometre mesafede bulunduğunu belirterek, söz konusu bölgeye ulaşılması için belirli bir noktaya kadar yolların bakımını kendilerinin gerçekleştireceğini ifade etti.

Yolun geri kalan kısmının ise doğa yürüyüşleri için herhangi bir çalışma yapılmadan bırakılacağını aktaran Doğan, insanların çam ağaçlarının içerisinden oksijen teneffüs ederek yürümelerini istediklerini söyledi.

Doğan, ilçenin bir çok doğal güzelliğinin bulunduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Galgamaç gibi birçok şelalemiz, kanyonlarımız ve ormanlarımız var. İlçemiz, bilindiği gibi içerisinde dünyanın en fazla kalesini barındıran bir ilçe. Dolayısıyla tarih ve kültür turizmini seven ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Ama ziyaretçilerimizden bir ricamız var lütfen buraları kirletmeyelim. Özellikle mangal yakmayalım. Aynı zamanda çöpleri buraya bırakmayalım. Elimizden geldiğince turizmin alt yapısını geliştirmeye ve ziyaretçilerimizi ağırlamaya çalışıyoruz. Bütün tarih severleri ilçemize bekliyoruz."


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