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Yaşam

İtalya'da yakalanan "entelektüel hırsız"dan yılanı oyuncak sanıp öldüren bebeğe ağustosun tuhaf olayları

İtalya'da hırsızlık için girdiği evde kitaba dalıp yakalanan zanlıdan Hindistan'da zehirsiz yılanı oyuncak sanarak ısırıp öldüren bir yaşındaki bebeğe ağustosta dünya çapında birçok tuhaf olay yaşandı.

Ayşe İrem Tiryaki  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
İtalya'da yakalanan "entelektüel hırsız"dan yılanı oyuncak sanıp öldüren bebeğe ağustosun tuhaf olayları

Ankara

İtalyan basınına "entelektüel hırsız" başlığıyla yansıyan olayda hırsızlık şüphelisinin, başkent Roma'da girdiği evde yatak odasında gördüğü kitabı takılarak yatağın üzerinde okumaya başladığı, kısa süre sonra durumu fark eden 71 yaşındaki ev sahibinin ihbarıyla eve gelen güvenlik güçlerince yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin yakalanmasını sağlayan kitabın Giovanni Nucci'nin geçen yıl yazdığı, Homeros'un İlyada Destanı'nı konu alan "Gli Dei Alle Sei" isimli eser olduğu belirtildi.

38 yaşındaki zanlının emniyetteki ifadesinde hırsızlık yaptığı suçlamasını reddederek, manzaraya bakmak amacıyla çıktığı apartmandan evin verandasına düştüğünü ve bu sırada kitabı fark edip okumaya başladığını söylediği kaydedildi.

Bebek, oyuncak sandığı yılanı ısırarak öldürdü

Hindistan'ın Bihar eyaletinde bir yaşındaki bebeğin ailesi, çocuklarının oynadığı esnada gördüğü ve oyuncak sandığı yılanı ısırdığını söyledi.

Yılanın öldüğünü dile getiren aile, olayın ardından bebeğin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Sağlık yetkilileri, bebeğin durumunun iyi olduğunu, zehirsiz yılanın muson döneminde sık görülebildiğini kaydetti.

Kartpostal, 121 yıl sonra adrese ulaştı

Galler'in Swansea kentinde yer alan Cradock Sokak'taki firmaya Noel temalı kartpostal ulaştı.

Firmanın çalışanları, 1903'te gönderilen ve 121 yıl geç ulaşan kartpostalı görünce şaşkınlık yaşadı.

Kartpostalı sahibinin yakınlarına ulaştırmak isteyen çalışanlar, sosyal medyada paylaşmayı düşündüklerini ve akrabalarına teslim etmek istediklerini belirtti.

Posta firması yetkilileri, kartpostalın 121 yıl önce kaybolmadığını, sisteme yeniden girmiş olabileceğini ifade etti.

Malezya'da obruğa düşen kadından haber alınamıyor

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da kaldırımın çökmesiyle oluşan 8 metre derinliğindeki obruğa düşen kadın kayboldu.

Yerel polis yetkilisi Sulizmie Affendy Sulaiman, kurtarma ekiplerinin 8 metrelik obruğun çevresine önlem amaçlı barikat kurduğunu bildirdi.

Başkentin Dang Wangi bölgesinde meydana gelen olay sonrası kayıp kadın için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Nafaka ödememek için sahte belgeyle kayıtlarda kendisini "ölü gibi" gösterdi

ABD'de Jesse Kipf, ölü kayıt sistemini "hackleyerek" başka bir eyaletteki doktorun kullanıcı adını ve şifresini çaldı.

Doktorun bilgilerini kullanarak Hawaii'deki ölü kayıt sistemine giren Kipf, kendisi için "ölüm belgesi" hazırladı ve bilgilerini çaldığı doktorun dijital imzasıyla bu belgeyi imzaladı.

Kipf, birçok hükümetin veri tabanında kendini "ölü" gibi gösterdiğini itiraf ederek bunu "kısmen, çocuk nafakası yükümlülüklerinden kaçınmak için yaptığını" söyledi.

Suçunu kabul eden Kipf, "dolandırıcılık ve kimlik hırsızlığı"ndan yaklaşık 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hindistan'da koruma altındaki tavus kuşunu yiyen YouTuber gözaltına alındı

Hindistan'ın Telangana eyaletinde YouTuber Kodam Pranay Kumar'ın koruma altındaki tavus kuşuyla körili yemek hazırlayıp yediği videosu büyük tepki aldı.

Ülkenin ulusal kuşu da sayılan koruma altındaki tavus kuşunun yenildiği görüntülere gelen tepkiler üzerine polis, Kumar'ı evine baskın düzenleyerek gözaltına aldı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kumar'ı koruma altındaki hayvanları öldürmeye teşvik ve ulusal sembole saygısızlık etmekle suçladı.

Tepkilerin ardından "tavuk kuşu köri videosu" YouTube'dan kaldırıldı.

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