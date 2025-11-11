Malezya açıklarında göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e çıktı
Malezya açıklarında Arakanlı Müslümanları taşıyan göçmen teknesinin batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp onlarca kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ankara
BBC'nin haberine göre, Malezyalı yetkililer batan teknedeki 21 kişinin cansız bedenine ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Arama kurtarma çalışmaları 3'üncü gününe girerken şu ana kadar 13 kişi kurtarıldı, kayıp onlarca kişi içinse çalışmalar sürüyor.
Myanmar'dan Malezya'ya seyahat eden göçmenlerin başlangıçta 300 kişiyi taşıyan büyük bir gemiye bindiğini belirten yetkililer, daha sonra göçmenlerin üç ayrı tekneye aktarıldığını kaydetti.
Yetkililer, batan teknenin ise yaklaşık 70 yolcu taşıdığını tahmin ediyor.
Öte yandan diğer teknelerde bulunan yaklaşık 230 kişinin durumu henüz bilinmiyor.
Güneydoğu Asya'da Myanmar ve Bangladeş'ten deniz yoluyla gelen göçmenler, sık sık ölümcül kazalara maruz kalıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.