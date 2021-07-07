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Yaşam

İsveç'te parti kuran Konyalı siyasetçi hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında

Yaklaşık 20 yıldır yaşadığı İsveç'te ırkçılıkla ve İslamofobiyle mücadele etmek için parti kuran Türk asıllı siyasetçi Mikail Yüksel, baba ocağı Konya'nın Kulu ilçesinde, gurbetçilerin oyunu alabilmek için seçim çalışması yürütüyor.

Melike Keskin   | 07.07.2021
İsveç'te parti kuran Konyalı siyasetçi hemşehrilerinden oy istemek için memleket sokaklarında Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

İsveç'te kurduğu partiyle Eylül 2022'de yapılacak İsveç genel ve yerel seçimlerine katılacak olan 2 çocuk babası 38 yaşındaki Mikail Yüksel, yaklaşık 23 bin oy alabilirse, yüzde 4 barajını geçerek İsveç Meclisi'ne girebilecek.

Göteborg Üniversitesinde siyaset bilimi üzerine lisans ve yüksek lisansını tamamlayan Yüksel, Türkiye'den İsveç'e en çok göç veren bölge olma özelliğini taşıyan memleketi Konya'nın Kulu ilçesinde gelerek seçim çalışması yaptı.

Yüksel, kapı kapı dolaşarak, esnaf ziyaretleriyle, çay bahçesi sohbetleriyle tatil için İsveç'ten ilçeye gelen Kulululardan oy istedi.

Yüksel, AA muhabirine, kurduğu Nüans Partisi'nde (Partiet Nyans), farklı millet ve kökenlerden insanlarla bir araya gelerek, çok kültürlü bir yönetim oluşturduklarını söyledi.

İsveç'te İslamofobi ve ırkçılığın son dönemlerde artış gösterdiğini ifade eden Yüksel, "Amacımız, İsveç'te azınlık haklarını korumak, garanti altına almak ve yükselen ırkçılıkla mücadele etmek." dedi.

Yüksel, göçmenlerin sorunlarını çözmek için önemli hedeflerle parti kurduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İsveç'te neden siyasette olmalıyız? Öncelikle göçmen kökenli ve göçmenlerin sorunlarına dikkati çeken siyasetçi sayısı çok az. Siyasete girmek isteyen göçmen, Müslüman, özellikle Türk kökenli siyasetçiler maalesef değişik sebeplerle engelleniyor. Biz de bu engelleri aşmak adına kendi partimizi kurduk. Seçmen kitlemizin yeterince büyük olduğunu gördük. Partimizle bu engelleri aşabileceğimizi düşünüyoruz."

İsveç'te teşkilatlanmalarını sürdürdüklerini dile getiren Yüksel, gelecek yıl yapılacak seçimler için memleketi Kulu'ya gelerek çalışmalara başladığını aktardı.

"Aldığımız tepkiler çok iyi"

Kulu'da afişler asarak hemşehrilerinin dikkatini çekmek istediğini anlatan Yüksel, şöyle devam etti:

"İsveç'te yaklaşık 60 bin civarında Kulu kökenli vatandaşımız var. Bizim de Meclis'e girmemiz için tek bir seçim bölgesinden 23 bin oy almamız yetiyor. Belediyelere girmek içinse çok daha az oy yetiyor. Bu yüzden Kulu önemli bir bölge. Seçmen kitlemiz burada olduğu için seçim çalışmalarımızı buraya taşımamız gayet doğal. Kulu, Türkiye'de İsveç'e en çok göç vermiş bölge. Bu yüzden burada seçimi kazanırsak İsveç'te de kazanırız diye düşünüyorum. O nedenle seçim çalışmalarımızı buraya taşıdık. Aldığımız tepkiler çok iyi. Gerek burada gerek İsveç'te bizi destekliyorlar, sağ olsunlar. Olumlu tepkiler alıyoruz."

Nüans Partisi gibi partilerin tüm Avrupa'da kurulmaya başladığına dikkati çeken Yüksel, şunları söyledi:

"Bundan 20-30 yıl sonra Avrupa parlamentosunda bu tarz partiler yer alacak. Bu da hem Avrupa'daki göçmen kökenli vatandaşların, özellikle Müslüman kökenli vatandaşların sempati duyduğu ülkelere fayda sağlayacaktır. Bizim de parti yönetimimiz çok kültürlü. Birinci genel başkan yardımcısı İsveç kökenli. İkinci genel başkan yardımcımız Boşnak kökenli, parti genel sekreterimiz Mısır kökenli. Somali, Kürt, Arap kökenli, çok kültürlü bir parti yönetimimiz var. İleride İsveç'te göçmenlerin sesi olacak bir partiyiz. Seçmenin sorunlarını daha iyi tanıyan, en yakından tanıyan siyasetçiler bu partide."

"Bir Kululunun aday olmasından çok memnunuz, destekliyoruz"

18 yıldır İsveç'te yaşayan, tatil için memleketi Kulu'ya gelen Hamit Arslan, hemşehrisini desteklediğini, aile ve arkadaşlarına da Yüksel'in partisi için oy kullanmaları tavsiyesi vereceğini söyledi.

Türkiye vatandaşlarının İsveç'te siyaset yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Arslan, "Çok gurur verici ve sevindirici. Avrupa ve İsveç'te politika biraz daha farklı yönde esiyor. Orada ırkçılıkla suçlanabiliyorsun. İnsan çok darbe alıyor. Birbirimize destek olmamız lazım. Mikail kardeşim iyi biri. Kendisini destekleyeceğim." diye konuştu.

Kulu'da esnaflık yapan Güven Kaplan da kendisini ziyaret eden Yüksel'e teşekkür ederek, "İsveç'te 5 kardeşim, akrabalarım, dostlarım var. Sizin yanınızda olmak bizim için gururdur, onurdur, İsveç'te bizi en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyoruz. Maddi, manevi yanınızda olacağız. Buna emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

İsveç'te yaşayan Sultan Baran ise "Bir Kululunun, kendi halkımızdan birinin aday olmasından çok memnunuz, kendisini destekliyoruz. Akrabalarımızın çoğu İsveç'te. Hep birlikte oy vereceğiz." dedi.

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