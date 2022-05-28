İstanbul'da gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu
Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.
İstanbul
GENÇKON'un 15. Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyona katıldı.
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.
Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.