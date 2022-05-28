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Yaşam

İstanbul'da gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu

Gençlik Eğitim ve Kültür Konfederasyonu (GENÇKON) tarafından İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda çok sayıda genç, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde sabah namazında buluştu.

Muhammed Gencebay Gür   | 28.05.2022
İstanbul'da gençler fethin yıldönümünde sabah namazında buluştu Fotoğraf: İslam Yakut / AA

İstanbul

GENÇKON'un 15. Fetih ve Gençlik Buluşmaları kapsamında gençler, İstanbul'un fethinin 569. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen organizasyona katıldı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınan sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Sabah namazında "Fetih Suresi" okundu. Program yapılan duaların ardından sona erdi.

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