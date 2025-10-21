Dolar
41.95
Euro
48.77
Altın
4,128.19
ETH/USDT
3,918.80
BTC/USDT
109,860.00
BIST 100
10,495.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Isparta'nın Aksu ilçesinde Türkiye'nin gezilebilir en uzun mağaralarından Zindan Mağarası'nın bulunduğu vadi, sarı, turuncu ve kızıl tonlara büründü.

Bahadır Arıcı  | 21.10.2025 - Güncelleme : 21.10.2025
Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi Fotoğraf: Bahadır Arıcı/AA

Isparta

Yılda yaklaşık 50 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği mağara ile içerisinde bulunduğu vadi, sonbaharda fotoğraf ve doğa severlerin uğrak yeri oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sarı, turuncu ve kızıl tonlara bürünen vadi, havadan görüntülendi.

Bölge, Roma köprüsü, Eurymedon Açık Hava Tapınağı ve Irmak tanrıçasının mozaiği gibi önemli eserleri de barındırıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturmada 14 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Emine Erdoğan, Kuveyt'te Al Salam Sarayı Müzesi'ni ziyaret etti
Diyarbakır anneleri evlatlarına kavuşmak istiyor
Kahramanmaraş'ta enkaz kaldırma çalışmalarının yüzde 99'u tamamlandı
İletişim Başkanı Duran'dan, "Yeşil Vatan Seferberliği" paylaşımı

Benzer haberler

Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Isparta'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Ispartalı İbrahim dede "Hayır Bahçesi"ndeki ürünleri ziyaretçilere ücretsiz ikram ediyor

Ordu'da sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerini 360 derecelik açıyla sunuyor

Kartepe Teleferiği, sonbahar renklerini 360 derecelik açıyla sunuyor
"Orman denizi" Karabük'te sonbaharın renkleri havadan görüntülendi

"Orman denizi" Karabük'te sonbaharın renkleri havadan görüntülendi
Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi

Düzce, Sakarya ve Bolu'da sonbaharın tonları doğayı renklendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet