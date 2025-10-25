Isparta'da sonbahar renklerine bürünen Eğirdir Gölü havadan görüntülendi
Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı olan ve "yedi renkli göl" olarak bilinen Eğirdir Gölü, sonbaharın renkleriyle havadan görüntülendi.
Isparta
Bölgenin içme suyu ve tarımsal sulama gibi alanlarda kullanılmasının yanı sıra, canlı yaşamı ve balıkçılık için de önemli katkı sağlayan göl, havadan görüntülendi.
Görüntülerde, sarı, kahverengi ve yeşilin tonlarının oluşturduğu sonbahar manzarası ile göldeki bazı kuş türleri yer aldı.
Son yıllarda yaşanan kuraklık ve su kıtlığından etkilenen göl, su seviyesindeki düşüşe rağmen doğaseverlerin ve fotoğrafçıların ilgi odağı olmaya devam ediyor.