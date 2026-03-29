Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

Küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalara karşı arz güvenliğini sağlamlaştırmak için çalışmalarını sürdüren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, kış sezonu sonrasında kısmen boşalan doğal gaz depolarını yeniden dolduruyor.

Gökçe Topbaş  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin enerji arz güvenliğine katkı sağlayan Tuz Gölü ve Silivri'deki yer altı depolama tesisleri doğal gaz tüketiminin arttığı günlerde arz-talep dengesinin sağlanmasına fayda sağlıyor.

Kışa doğal gaz depoları dolu giren Türkiye, geliştirdiği LNG altyapısı ve kaynak çeşitliliği sayesinde soğuk kış günlerini depolarına çok fazla ihtiyaç duymadan geride bırakırken, halihazırda depoların doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde bulunuyor.

Türkiye, küresel arz krizinin yaşandığı dönemde depolarını yeniden tam kapasiteyle doldurmak için çalışmalarına devam ediyor.

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi, halihazırda 4,6 milyar metreküp depolama kapasitesiyle hizmet veriyor. "Denizlerde Avrupa'daki en büyük depolama tesisi" unvanına da sahip olan tesisin kapasitesinin 2028'de 6 milyar metreküpe çıkarılması planlanıyor.

Öte yandan, kapasitesi halihazırda 1,7 milyar metreküp olan Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin de 2032 yılında 8,5 milyar metreküpe çıkarılması hedefleniyor.

"Depolarımızın boş kalmasını önledik"

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, doğal gaz depolarındaki gaz miktarının normal şartlarda kış aylarından sonra azaldığını, yaz aylarında tekrar doldurularak gelecek kışa hazır hale getirildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"LNG alım kapasitemizi önemli ölçüde artırarak doğal gaz depolarımızın boş kalmasını önledik. Bu nedenle, kış aylarından çıkmamıza rağmen doğal gaz depolarımız yüzde 71 seviyesinde dolu vaziyette. Dünyada yaşanan jeopolitik gerilimleri ve arz krizini yakından takip ediyor, gerekli adımları atıyoruz. Olası küresel şokların etkilerini en aza indirmek adına depolarımızı yeniden tam kapasiteyle doldurmak üzere çalışıyoruz."

Bayraktar, doğal gaz depolarının kapasitesini artırmak için de çalıştıklarının altını çizerek, "Şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla Silivri ve Tuz Gölü’nde toplam depolama kapasitemizi 6,3 milyar metreküpe çıkardık. Depolama konusundaki yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Yapacağımız yatırımlarla 2028 yılında, tükettiğimiz doğal gazın en az yüzde 20'sini depolayabileceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Cemre Vakfının ilk "Cemre Kamp"ı Ankara'da yapıldı
AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

Benzer haberler

Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

Türkiye'nin doğal gaz depolarında doluluk oranı yüzde 71 seviyesinde

Temiz enerjiden elektrik üretiminde güneşin gücü 641 kat arttı

Türkiye'nin güneş enerjisi kurulu gücü 25 bin megavatı geçti

