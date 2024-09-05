Dolar
33.99
Euro
37.83
Altın
2,515.55
ETH/USDT
2,406.40
BTC/USDT
57,026.00
BIST 100
9,995.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TÜBİTAK Gemisi ile İzmir Körfezi’ndeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulunuyor. DRON - Üsküdar Vaniköy Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi'nde izinsiz yapılan inşaatın yıkımı gerçekleşiyor.
logo
Yaşam

Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı

Iraklı din adamı İzeddin Hamid Mustafa, işaret diliyle hazırladığı 3 ciltten oluşan Kur'an-ı Kerim ile işitme engellilerin kutsal kitaplarını daha kolay anlamalarına yardımcı oluyor.

Bekir Aydoğan, Emrah Akbulak, Heman Hussein Yaseen  | 05.09.2024 - Güncelleme : 05.09.2024
Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed/AA

Arbil

Erbil’de yaşayan din adamı Mustafa, işitme engellilerin Kur'an-ı Kerim'i anlamalarını kolaylaştırmak için uzun yıllardır çaba sarf ediyor.

Çalıştığı camide Cuma hutbelerini de işaret diliyle anlatan Mustafa, işitme engelliler için hazırladığı Kur'an-ı Kerim’in yaygınlaştırılmasını arzuluyor.

Yaklaşık 8 yıldır işitme engelliler için hutbe okuyor

Selahadin Üniversitesi İslam İlimleri Fakültesi Şeriat Bölümünden mezun olan 46 yaşındaki Mustafa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yaklaşık 8 yıldır işitme engelliler için Cuma hutbesi veriyorum. Aynı zamanda onların Kur'an-ı Kerim’den de istifade etmeleri gerektiğini düşündüm.” dedi.

İşaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırlama sürecinin 2 yıl sürdüğünü ve bu süreçte araştırma yaparak uzmanlara danıştığını anlatan Mustafa, işitme engelliler için yayınladığı eserin 600 sayfalık 3 ciltten oluştuğunu dile getirdi.

Eserinin hayırseverlerin katkısıyla çoğaltılmasını bekliyor

Mustafa eserini hazırladıktan sonra İslam Alimleri Birliği’ne gittiğini ve eserin incelendikten sonra Fetva Kurumu’na gönderildiğini ve burada da onaylandığını kaydetti.

Dünyada bazı surelerin işaret diline çevrilmiş olabileceğini belirten Mustafa, Kur'an-ı Kerim’in tümünü işaret diline çeviren ilk kişi olduğunu söyledi.

Mustafa, şöyle konuştu:

“Şu an sadece bin tane basabildim. Bölge’de (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde) 5 binden fazla işitme engelli var. Duhok, Erbil, Süleymaniye’de 250 engelliye gönderilmesini ve törenle onlara takdim edilmesini talep ettim. Fakat işitme engelli vatandaşların sayısı fazla. Bir hayırseverin bu sayı nispetinde bu eserin çoğaltılmasını istiyorum.”

Ailesindeki işitme engelliler de Kur'an-ı Kerim okumadaki zorluklarını aştı

Mustafa, ailesinden 4 kişinin de işitme engelli olduğunu belirterek, hazırladığı eser sayesinde işitme engelli aile üyelerinin de Kur'an-ı Kerim’i okuyabildiklerini dile getirdi.

Mustafa’nın 47 yaşındaki kardeşi Muhyidin Hamid Mustafa da eşiyle birlikte işitme engelli olduğunu belirterek, “Biz işitme engelliler olarak Kur'an-ı Kerim’i okuma ve anlama konusunda zorlanıyoruz. Ancak (bu eser sayesinde) şu an okuyabiliyoruz. Bu çalışmadan dolayı çok mutluyuz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AYM, sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemenin iptal isteminin ilk incelemesini tamamladı
Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesi yarın açılacak
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Toft, ikili ilişkileri ve Türkiye'nin bölgesel rolünü değerlendirdi
Gençlik ve Spor Bakanlığı yurt başvuru sonuçları açıklandı
İzmir Körfezi'nde mikrobiyal denge sıkı kontrolle yeniden kurulabilir

Benzer haberler

Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı

Iraklı din adamı, işitme engelliler için işaret diliyle Kur'an-ı Kerim hazırladı

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi İnan: FETÖ’nün sinsi politikalarıyla Irak’ta mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeliyiz

Irak'ta Türkmenlerin, Kerkük il meclisi oturumlarını boykotu sürecek

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinde 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın petrol akışının durdurulmasından zararı 19 milyar dolara dayandı

Irak'ın petrol akışının durdurulmasından zararı 19 milyar dolara dayandı
Kalkınma Yolu Projesi umut veriyor

Kalkınma Yolu Projesi umut veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet