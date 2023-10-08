Dolar
27.61
Euro
29.23
Altın
1,832.81
ETH/USDT
1,620.00
BTC/USDT
27,830.00
BIST 100
8,464.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi’ne saldırı başlattığını duyurdu.
logo
Yaşam

İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin en ünlü safari merkezlerinden Kruger Ulusal Parkı'nda yapılan araştırma, bölgede yaşayan memeli hayvanların, yırtıcılara göre insan sesinden daha çok korkup kaçtıklarını ortaya koydu.

Murat Özgür Güvendik  | 08.10.2023 - Güncelleme : 08.10.2023
İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

Francistown

Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada, Kruger'daki su kaynaklarının etrafına yerleştirilen hoparlörler vasıtasıyla su içmeye gelen hayvanlara insan ile aslan gibi diğer bazı yırtıcıların sesleri dinletilerek görüntüleri kaydedildi.

Araştırmanın sonuçlarına göre aralarında fil ve gergedan gibi Afrika'nın en büyüklerinin de bulunduğu memelilerin büyük çoğunluğu, hoparlörden gelen insan sesini duyduklarında paniğe kapılarak yerlerini terk etti.

Hoparlörden gelen yırtıcıların sesleri ise bu hayvanların üzerinde çok daha az paniğe yol açtı.

Fil, gergedan ve zürafa, insan sesi karşısında paniğe kapılarak uzaklaştı

Araştırmacılardan Kanada Western Üniversitesi Biyoloji Fakültesinden Prof. Dr. Liana Zanette, YouTube kanalından araştırmada çekilen bazı videoları paylaştı.

Videolarda fil, gergedan ve zürafa gibi iri cüsseli memelilerin insan sesi karşısında paniğe kapılarak ortamdan uzaklaştıkları görülüyor.

Bir filin de yırtıcı sesi karşısında agresifleşip saldırmak üzere sesin kaynağını aradığı dikkati çekiyor.

Aslan, leopar, fil, gergedan ve manda türlerine ev sahipliği yapan Kruger Ulusal Parkı, Afrika kıtasının önde gelen safari mekanlarından biri olmasının yanı sıra özellikle vahşi hayvan avcılarının en popüler destinasyonlarından biri özelliğini taşıyor.

Avcılar, başta gergedan, aslan ve pangolin olmak üzere çeşitli hayvanları kemik ve boynuzları için hedef alıyor.

Avlanan hayvanların kemik ve boynuzları, özellikle lüks takı ve afrodizyak üretimi için başta Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinde yoğun talep görüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhur İttifakı liderlerinden tebrik telefonu
Trafik kazaları 9 ayda 2 bin 253 can aldı
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ mensubu 4 kişi yakalandı
İstanbul Valiliği: Batı Karadeniz'de rüzgarın yarın ilk saatlerden itibaren fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor
Meteorolojiden yurdun çeşitli bölgeleri için fırtına ve sağanak uyarısı

Benzer haberler

İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

İnsan sesi, vahşi doğadaki hayvanları yırtıcılardan daha çok ürkütüyor

Cape Town'da şiddetli fırtına ve yağışlar nedeniyle şimdiye kadar 12 kişi yaşamını yitirdi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet