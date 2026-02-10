Afrika madencilik sektörünün kalbi Cape Town'daki "Madencilik İndabası"nda atıyor
Afrika madencilik sektörünün kalbi, bu hafta Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen ve "Madencilik İndabası (Tartışma konusu)" olarak bilinen Afrika Madencilik Yatırımları Konferansı'nda atıyor.
Cape Town
Güney Afrika'nın ev sahipliğinde 1994'ten bu yana düzenlenen Madencilik İndabası, kıtanın bu sektördeki en büyük yatırım organizasyonu kabul ediliyor.
Ülkenin yerel dillerinden Zuluca ve Xhosaca'da "toplantı" ve "tartışma konusu" anlamları taşıyan "İndaba" terimi, bugün kıtanın yer altı kaynaklarının geleceğinin masaya yatırıldığı en üst düzey istişare platformunu simgeliyor.
Dünya genelinde madencilik sektörünün önde gelen firmaları ve uzmanlarını bir araya getiren konferans, bu yıl "Birlikte Daha Güçlü: Ortaklıklarla İlerleme" temasıyla düzenleniyor.
Rekor katılım
Cape Town Uluslararası Kongre Merkezi'nde 9 Şubat'ta başlayan ve 12 Şubat'ta sona erecek etkinliğe aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 120 ülkeden firma ve kurum temsilcisi katılıyor.
AA muhabirinin organizasyon yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu yılki konferans 10 bini aşkın katılımcıyla 32 yıllık tarihinin en yüksek katılım seviyesine ulaştı.
Madencilik İndabası'na, 58 ülkeden bakanlık düzeyinde temsil sağlanırken, 1300'den fazla küresel yatırımcı Afrika'nın kritik minerallerine yönelik yeni projeleri mercek altına aldı.
Konferans kapsamında, aralarında uluslararası alanda madencilik sektörünün önde gelen uzmanlarının yer aldığı 625 konuşmacının katılımıyla 160'tan fazla panel düzenleniyor.
Bu panellerde madencilik alanındaki teknolojik gelişmeler, sürdürülebilir madencilik uygulamaları, piyasa eğilimleri, kritik mineraller ve adil enerji dönüşümü gibi konular ele alınıyor.
Dünyadan ve kıta genelinden yatırımcıların bire bir toplantılar gerçekleştirip yeni ortaklıklar ve yatırım yapma fırsatını bulduğu etkinlik kapsamında düzenlenen fuarda, yüzlerce firmanın standı yer alıyor.
"Madenciliğin kalbi burada atıyor"
Konferansa katılım gösteren Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, AA muhabirine, fuarda Türkiye'den 3 firmanın stant açtığını belirtti. Yıldırımgeç, "Yaklaşık 10 binin üzerinde delege, çok sayıda bakan, bakan yardımcısı, hükümet ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla madenciliğin kalbi burada atıyor." dedi.
Gelecek yıllarda fuara daha fazla sayıda Türk firmasının ilgi göstermesini hedeflediklerini dile getiren Büyükelçi Yıldırımgeç, "Biz buraya inşallah önümüzdeki yıllarda milli katılımla eğer gelebilirsek, aslında madencilik sektöründe ciddi bir potansiyel var, hem Güney Afrika özelinde hem genel olarak Afrika kıtasında." ifadesini kullandı.
Yıldırımgeç, ev sahibi ülke Güney Afrika'nın madencilik, doğal kaynaklar, kritik mineraller bakımından zengin bir ülke olduğuna işaret ederek, "Ekonominin omurgasını teşkil ediyor maden kaynakları ve buradan gelen ihracat gelirleri. Altın, platin grubu metaller, krom, manganez, yine kömür üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor." diye konuştu.
Fuarda katılım gösteren Türk firma temsilcilerinden Ahmet Ali Altuncu da Afrika pazarına açılmak için en önemli platformlardan biri olan etkinlikte bu yıl ilk kez stant açtıklarını söyledi. Altuncu, "Madencilik alanında ülkemizin adını duyurmak için gelinmesi gereken, dünyanın önde gelen firmalarının da katılımda bulunduğu ve adımızı en rahat şekilde duyurabileceğimiz bir fuar oldu." dedi.
Altuncu, fuarın beklediklerinden çok daha verimli ve yoğun geçtiğine dikkati çekerek, "Ülkemiz için de gayet faydalı edinimleri olacağını düşündüğümüz bir fuar oluyor." değerlendirmesinde bulundu.
