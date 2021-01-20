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Yaşam

Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu yarı yıl tatili öncesi başlıyor

Ilgaz Dağı'na geçen yıl yapılan 5,6 kilometre uzunluğunda Yurduntepe Kayak Merkezi cumartesi, Ilgaz Dağı Kayak Merkezi ise yarın açılıyor.

Bilal Kahyaoğlu   | 20.01.2021
Ilgaz Dağı'nda kayak sezonu yarı yıl tatili öncesi başlıyor

Kastamonu

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde kayak sezonu bu hafta başlıyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımıyla en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Ilgaz Dağı'na geçen yıl yapılan ve 5,6 kilometre uzunluğunda sahip Yurduntepe Kayak Merkezi, 23 Ocak Cumartesi günü itibarıyla kayakseverleri ağırlayacak. Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz Dağı Kayak Merkezi'nde sezon yarın başlayacak.

Salgın ve yeterli kar yağışı olmaması nedeni ile kayak sezonuna geç başlanan Ilgaz'da, öğrencilerin 25 Ocak'ta başlayacak 3 haftalık yarı yıl tatili öncesi kayak sezonu başlamış olacak.

Kastamonu İl Özel İdaresi Kültür Sosyal İşler Müdürü ve Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezi Tesisler Sorumlu Müdürü Tuncay Sönmezışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yurduntepe Kayak Merkezi'nin geçen yıl ocak ayında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla açıldığını hatırlattı.

Tesisin yoğun ilgi gördüğünü anlatan Sönmezışık, "Bu yıl kar biraz gecikti ama şu anda her şey yolunda. İki gündür pistlerin hazırlığını yaptık. 5 bin 600 metreye varan Karadeniz bölgesinin en uzun pistine sahibiz." dedi.

Tesisin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hizmet vereceğini anlatan Sönmezışık, şunları kaydetti:

"Her şeyden önce sağlık. Pandemi nedeniyle önlemlerimizi alıyoruz. Her gün sabah akşam dezenfekte çalışmalarımız olacak. Pistlerdeki hazırlık sürecimiz bitmek üzere. Şu an son hızla gece gündüz çalışıyoruz. 23 Ocak Cumartesi günü açılışı yapacağız. Pandemi tedbirlerini de gözeterek bütün halkımızı bu güzellikleri yaşamaya bekliyoruz."


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