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Yaşam

İki arkadaşın güç birliğiyle kurduğu tekstil fabrikaları Muşlu gençlere iş kapısı oldu

İstanbul'da tanışan Muşlu ve Sivaslı iki arkadaş, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasında 460 gence istihdam alanı oluşturarak, kent ekonomisine katkı sağladı.

Sabri Yıldırım  | 09.03.2024 - Güncelleme : 09.03.2024
İki arkadaşın güç birliğiyle kurduğu tekstil fabrikaları Muşlu gençlere iş kapısı oldu Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

İstanbul'da da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, gençlere iş kapısı oluşturmak ve bölgeye sağlanan devlet desteğinden yararlanmak amacıyla Muş'ta yatırım yapmaya karar verdi.

Yaptıkları araştırmaların ardından ilk fabrikalarını Sungu beldesinde 2017'de kuran iki arkadaş, sonraki yıllarda işlerini büyüterek Muş Organize Sanayi Bölgesi ve Hasköy ilçesinde de farklı zamanlarda iki fabrika daha açtı.

Devletin sağladığı 6. bölge teşvikleriyle işlerini büyüterek kentteki 460 genci istihdam eden Demirtaş ve Demir, fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünlerini önce İstanbul'a, oradan da yurt dışına ve iç piyasaya gönderiyor.

"Çalışanların yüzde 90'ı kadın ve genç kızlardan oluşuyor"

Fabrikalardan sorumlu işletme müdürü Adnan Elçin, AA muhabirine, üç fabrikada günde 30 bin parça çocuk giyimi üzerine ürün ürettiklerini belirtti.

Kentteki üç fabrikada 460 kişi çalıştığını anlatan Elçin, şunları kaydetti:

"Çalışan personelin yüzde 90'ı yöredeki kadın ve genç kızlardan oluşuyor. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Gençlerimizin istihdam edilmeleri için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kuruldu. Devletimizin desteğiyle açtığımız bu fabrikalarda gençlerimiz çalışıyor ve ailelerine katkıda bulunuyorlar. Burada ürettiğimiz ürünleri İstanbul'a gönderiyoruz ve oradan da yurt dışına ihraç ediliyor. Kentin ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağlıyoruz."

Girişimcilerden Sedat Demir ise Sivaslı arkadaşı Mustafa Demirtaş ile Muş'a istihdam ve yatırım amaçlı fabrika kurduklarını belirtti.

Yatırımda memleketine öncelik verdiğini vurgulayan Demir, "İstanbul'dan Muş'a gelerek dönemin valisi olan Sayın Seddar Yavuz ile görüştük. Bize destek oldu ve ilk fabrikayı kurduk. Üç fabrikadan yıllık ortalama 100 milyon lira gelir sağlanmıştır. 2024'te hedefimiz daha yüksek olacak. Organize Sanayi Bölgesi'nde 700 kişilik yeni bir fabrika inşa ettik. Kurduğumuz fabrikalarımız buradaki gençlere, esnafa ekonomik anlamda katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

"Birçok gence iş imkanı sağlandı"

Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise 5 yıldır fabrikada çalıştığını vurgulayarak, şunarı söyledi:

"Buradaki fabrika, benim gibi birçok gence iş imkanı sağladı. İşe başladıktan sonra öz güvenimiz arttı. Aldığım maaşla hem aileme katkı sağlıyorum hem de ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Burada iş başı yaptıktan sonra hem meslek sahibi oldum hem de hayallerimi gerçekleştirme imkanı buldum."

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