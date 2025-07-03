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Ekonomi

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam haziranda 147 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,2'den 4,1'e indi.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 03.07.2025 - Güncelleme : 03.07.2025
ABD'de tarım dışı istihdam haziranda beklentileri aştı

New York

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam haziranda 147 bin kişi arttı.

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Piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdamın 106 bin kişi artacağı öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam, eyalet hükümeti ve sağlık hizmetlerinde artarken, federal hükümette azalmaya devam etti.

Tarım dışı istihdama ilişkin nisan ve mayıs ayı verilerinde yukarı revizyona gidildi. Tarım dışı istihdamda kaydedilen artış nisan ayı için 147 binden 158 bine ve mayıs ayı için 139 binden 144 bine yükseltildi.

İşsizlik oranı beklentilerin altında

ABD'de işsizlik oranı, haziranda 0,1 puan azalışla yüzde 4,1'e düştü. İşsizlik oranının bu dönemde yüzde 4,3 olacağı öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, geçen ay 222 bin kişi azalarak 7 milyon 15 bine indi. İş gücüne katılma oranı ise yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e geriledi.

Ortalama saatlik kazanç beklenenden az arttı

Haftalık ortalama çalışma saati haziranda 34,3'ten 34,2'ye düştü.

ABD Merkez Bankasının dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 3,7 artışla 36,30 dolar oldu.

Piyasa beklentisi, ortalama saatlik kazancın haziranda aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 3,9 arttığı yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç mayısta aylık bazda yüzde 0,4 ve yıllık bazda yüzde 3,8 yükselmişti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 28 Haziran ile biten haftada 233 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 28 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 4 bin kişi azalışla 233 bin oldu.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşına başvuranların sayısının 240 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi, 236 binden 237 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 bin 750 azalarak 241 bin 500'e indi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 21 Haziran ile biten haftada değişim göstermeyerek 1 milyon 964 bin olurken, Kasım 2021'den bu yana en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

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