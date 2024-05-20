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Dünya

ABD'deki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan kargo gemisinin enkazı kıyıya çıkarılıyor

ABD'nin Maryland eyaletindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak yıkılmasına yol açan Singapur bandıralı "Dali" isimli kargo gemisinin enkazı, kazadan yaklaşık iki ay sonra denizden çıkarılmaya başlandı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.05.2024 - Güncelleme : 20.05.2024
ABD'deki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan kargo gemisinin enkazı kıyıya çıkarılıyor

Ankara

ABD'nin NBC News televizyonundaki habere göre yetkililer, Baltimore'daki Francis Scott Key Köprüsü'ne çarpan kargo gemisinin enkazını kaldırmak için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, geminin enkazını sabah erken saatlerde Patapsco Nehri civarındaki limana römorkörlerle taşımaya başladı.

Maryland Eyaleti Valisi Wes Moore, geminin enkazını kaldırma işleminin birkaç gün süreceğini belirtti.

Olay

ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentindeki Francis Scott Key Köprüsü'ne 26 Mart'ta yerel saatle 01.30 civarında büyük bir kargo gemisi çarpmış, olayın ardından gemide yangın çıkmıştı.

Yaklaşık 2,57 kilometre uzunluğundaki köprünün büyük bir kısmı çarpma sonucu çökmüş, üzerindeki birçok araç Patapsco Nehri'ne düşmüştü.

Francis Scott Key Köprüsü'nün yıkılmasının ardından eyalette "acil durum" ilan edilmiş, ekipler kaza sırasında köprüde onarım işleri yapan 8 inşaat işçisinden 2'sini kurtarmış, hayatını kaybeden 6 işçinin cesetleri nehirde bulunmuştu.

Yaşamını yitiren son işçinin cesedine 26 Mart'ta nehirde ulaşılmasının ardından Francis Scott Key Köprüsü, kontrollü patlatmayla tamamen yıkılmıştı.

Maryland eyalet yetkilileri, yıkılan köprünün yeniden inşasının 4 yıl süreceğini ve 1,9 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor.

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