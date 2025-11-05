ABD'nin, BMGK'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddiası
ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi BMGK'den, Şara'ya ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddia edildi.
Associated Press (AP), ABD'nin BMGK'ye sunduğu taslak kararı inceledi.
Buna göre, ABD'nin söz konusu karar taslağında, Şara'ya ve Hattab'a yönelik BMGK'nin yaptırımlarının kaldırılmasını önerdiği belirtildi.
Karar taslağının onaylanması için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) hiçbirinin vetosunu almaması gerekiyor.
Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.
ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.