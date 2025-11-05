Dolar
ABD'nin, BMGK'den Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddiası

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi BMGK'den, Şara'ya ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Yasin Yorgancı  | 05.11.2025 - Güncelleme : 05.11.2025
Ankara

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Şara'ya ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını istediği iddia edildi.

Associated Press (AP), ABD'nin BMGK'ye sunduğu taslak kararı inceledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Buna göre, ABD'nin söz konusu karar taslağında, Şara'ya ve Hattab'a yönelik BMGK'nin yaptırımlarının kaldırılmasını önerdiği belirtildi.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nin 15 üyesinden 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) hiçbirinin vetosunu almaması gerekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta AA muhabirine, Suriye'ye yönelik yaptırımları içeren Sezar Yasası'nın Kongre tarafından kaldırılmasını desteklediklerini açıklamıştı.

