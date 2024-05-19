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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüşen ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile bir araya geldiği belirtildi.

Çağrı Koşak  | 19.05.2024 - Güncelleme : 19.05.2024
İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan ile görüştü

İstanbul

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Batı Kudüs’te bulunan Başbakanlık Ofisinde Netanyahu'nun Sullivan ile görüştüğü bildirildi.

Haberde, görüşmenin içeriğine dair ayrıntılara yer verilmedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, 17 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Sullivan'ın Gazze'deki son durumu ve ateşkes sürecini muhataplarıyla ele alacağını duyurmuştu.

Bölge ziyareti kapsamında ilk olarak Suudi Arabistan'a giderek, "Gazze'deki son gelişmeler kapsamında ateşkesin gerekliliği ve bölgeye insani yardımların ulaştırılması konularını" görüşen Sullivan, ardından İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir araya gelmek üzere İsrail'e gitmişti.

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