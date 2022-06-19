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Yaşam

İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un 100. yıl etkinlikleri kapsamında, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekipleri, profesyonel dağcılar eşliğinde Karahisar Kalesi'nin eteklerindeki çöp ve atıkları topladı.

Canan Tükelay   | 19.06.2022
İHH, profesyonel dağcılarla Karahisar Kalesi'nin eteklerini çöplerden arındırdı

Afyonkarahisar

Karahisar Kalesi çevresinde gerçekleştirilen etkinliğe katılan İHH Yetim Biriminden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Reşat Başer, AA muhabirine, Büyük Taarruz'un 100. yılında böyle anlamlı bir etkinliğe ve sosyal sorumluluk projesine imza atmaları dolayısıyla İHH Afyonkarahisar Şubesi'ne, Alanya ve Antalya'dan İHH'nın arama kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Sosyal sorumluluk projeleri ve çalışmalarının çok önemli olduğunu belirten Başer, şöyle konuştu:

"Bu çöpler aslında Afyonkarahisar'ın, aslında bizim kendi insanımızın, hepimizin eksik tarafı. Böyle güzide topraklara, mekanlara, tarihiyle Afyonkarahisar'ı bütünleştiren özel yerlere daha çok sahip çıkmak gerekiyor. İnşallah bugünden itibaren böyle çöplerine değil çevresine, insanına, toplumuna tarihine ve değerlerine sahip çıkan güzel bir çalışmaya öncülük yapmış oluruz."

İHH Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Ahmet Ertürk de İHH olarak her daim teyakkuzda olduklarını belirtti.

Kaleden toplanan çöplerin bir kısmı, Zafer Meydanı'nda sergilendi.

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