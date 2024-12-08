Dolar
34.78
Euro
36.77
Altın
2,632.92
ETH/USDT
3,993.10
BTC/USDT
100,083.00
BIST 100
10,081.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
(DRON) Suriye'de başkent Şam'daki Suriyeliler 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi dolayısıyla Emevi Meydanı'nda toplanmaya başladı. - Suriye’deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgedeki duruma ilişkin Şam'daki tarihi Emevi Camii çevresi görüntülendi. -VTR-
logo
Yaşam

Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla dönüyor

Kars, Ağrı ve Ardahan'ın yaylalarında yazı geçiren Iğdırlı göçerler, sürüleriyle dağ, tepe ve ovaları aşıp yürüyerek 2-3 ayda köylerine ulaşıyor.

Bülent Mavzer  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla dönüyor Fotoğraf: Bülent Mavzer/AA

Iğdır

İlkbaharda yola çıkıp Kars, Ağrı ve Ardahan'ın zengin bitki örtüsü ve su kaynaklarına sahip yaylalarında yazı geçiren göçerler, ekim ayında Iğdır'a dönüşe geçti.

Yaklaşık 2 aydır hayvanlarıyla yollarda olan göçerler, konaklayarak geçirdikleri yolculukta köylerine varabilmek için gün sayıyor.

Tuzluca ilçesine kadar ulaşan kimi göçerler, kışı civar illere göre ılıman iklime sahip Iğdır'da geçirecek. Göçerler, burada da bir süre ovada kaldıktan sonra ağırlaşan olumsuz hava koşullarının ardından hayvanlarını ahırlara alacak.

"Yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor"

Göçerlerden Şevket Kerimoğlu, AA muhabirine, Ardahan'daki yaylalarından 1,5 ay önce yola çıktıklarını söyledi.

Yolculuğun zor geçtiğini dile getiren Kerimoğlu, "Tek geçim kaynağımız hayvancılıktır, amacımız ata baba mesleğimizi devam ettirmek. Mayısta başlayan yolcuğumuz, yaylada kalma ve dönme 7 ay sürüyor. Ailemizle gittiğimiz yayladan kışın gelmesiyle birlikte geri dönüyoruz." dedi.

Kerimoğlu, bundan sonra Iğdır'daki köylerinde hayvanların bakımına devam edeceklerini anlattı.

Abdullah Karapınar da yaylalardan başlayan yolculuğun bitmek üzere olduğunu belirtti.

Dağ, tepe ve ovalarda devam eden yolculuğun ardından Tuzluca'ya ulaştıklarını belirten Karapınar, "10 Ekim'de Ardahan'dan yola çıktık, şimdi zorlu yolculuğumuz bitmek üzere. Bir hafta sonra Iğdır'a bağlı köyümüze varmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çanakkale'de fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Suriyeli kardeşlerimizin güvenli ve gönüllü dönüşü sağlanmış olacaktır
Fidan, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kallas'la telefonda görüştü
AKOM'dan İstanbul için gök gürültülü sağanak uyarısı
Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın 2025'in ilk çeyreğinde hizmete alınacağını bildirdi

Benzer haberler

Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla dönüyor

Iğdırlı göçerler, Kars, Ardahan ve Ağrı'nın yaylalarından zorlu yolculukla dönüyor

Sığırlara deniz yosunu takviyesi verilmesinin metan emisyonunu yaklaşık yüzde 40 azaltabileceği ortaya çıktı

Iğdır'ın dağ köylerindeki besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi yaşlıların işine koşuyor

Lise öğrencileri ihtiyaç sahibi yaşlıların işine koşuyor
Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet