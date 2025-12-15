Dolar
42.70
Euro
50.17
Altın
4,347.11
ETH/USDT
3,145.00
BTC/USDT
89,850.00
BIST 100
11,454.92
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor

Ağrı Dağı çevresindeki geniş arazilerde görev yapan atlı çobanlar, doğada yakalayıp eğittikleri yılkı atlarıyla binlerce büyük ve küçükbaş hayvandan oluşan sürüleri kontrol altında tutuyor.

Hüseyin Yıldız, Cüneyt Çelik  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Iğdır

Türkiye’nin Ermenistan, İran ve Nahçıvan sınırlarının kesişiminde yer alan Ağrı Dağı yakınındaki 187 bin dekarlık Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazisi, binlerce büyük ve küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Iğdır'daki Kazım Karabekir TİGEM İşletmesi’nde yetiştirilen hayvanlar, gün boyunca dağın çevresinde serbestçe otlayarak besleniyor. Bu geniş alanda sürülerin kontrolü ise sayıları 14’ü bulan atlı çobanlar tarafından sağlanıyor.

Çevre ülkelerde doğaya bırakıldıktan sonra Ağrı Dağı'nda yabanileşen yılkı atları, bölgede yakalanarak eğitiliyor ve sürü yönetiminde kullanılmaya başlanıyor.

Zorlu bir süreçten geçirilerek evcilleştirilen atlar, yörede "kovboy" olarak anılan çobanların en büyük yardımcısı haline geliyor. Atlı çobanlar, bu sayede hem sürülerin dağılmasını önlüyor hem de hayvanların sınır hattına yaklaşmasını engelliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Atlar bizim umudumuz"

Atlı çobanlardan Ömer Kılıç, AA muhabirine, sürüleri at ile kontrol etmeye başladıklarından beri işlerinin kolaylaştığını söyledi.

Vahşi atları yakalayıp eğittiklerini anlatan Kılıç, "Atlar bizim umudumuz, atlar olmadan olmaz. Onları seviyoruz, onlarla gidip geliyoruz, hayvanlarımıza yetişiyoruz. Atlarla yönlendiriyoruz. Atları evcilleştirirken eğitim süreci kolay olmadı, çok zor geçti. Yine de başardık, alıştırdık şimdi de gidip geliyoruz." dedi.

Çobanlardan Caner Sure ise atlar sayesinde en büyük sürüleri dahi kontrol altında tutabildiklerini belirterek, "TİGEM'de çalışıyoruz, çobanız. Saat 07.00 gibi hayvanlarımızı dışarı çıkarıyoruz, yemini yedikten sonra meraya bırakıyoruz. Biz de atlarımızla etraflarını kolaçan ediyoruz ki hayvanlar diğer taraflara gitmesin, toplu halde kalsın diye. Atlar olmasa hayvanlarımız çok fena halde dağılır." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran'dan "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" mesajı: Türkçe, tarihimizin ve medeniyetimizin taşıyıcısıdır
Sarıkamış'ta 111 yılın ardından şehitleri aynı ruhla anma hazırlığı
Azalan yağışlarla su seviyesi kritik eşiğin altına düştü
"Doğu Marmara'nın can damarı" Sapanca Gölü kuraklık nedeniyle tehdit altında
Evde bakım yardımları hesaplara yatırılmaya başlandı

Benzer haberler

"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor

"Ağrı Dağı'nın kovboyları" eğittikleri yılkı atlarıyla sürüleri kontrol ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığından Ağyatan Lagünü'nde kumul erozyonuyla mücadele

Veteriner Kontrol Enstitülerinin kapasitesi 21 yeni laboratuvarla güçlendirilecek

Bitki koruma ürünlerinin satışında elektronik B-Reçete Takip Sistemi zorunlu oldu

Bitki koruma ürünlerinin satışında elektronik B-Reçete Takip Sistemi zorunlu oldu
İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi

İhracatı yasak ve kotaya tabi doğal çiçek soğanları belirlendi
Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor

Ağrı Dağı çevresindeki otlaklarda morkaraman ırkı damızlık koyun yetiştiriliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet