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Yaşam

Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli dağlarından Iğdır'daki Tekelti, sonbahar renklerine büründü.

Bülent Mavzer  | 24.11.2024 - Güncelleme : 24.11.2024
Iğdır'daki 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı eteklerinde sonbahar renkleri hakim oldu

Iğdır

Coğrafi yapısı ve sarp kayalıklarıyla doğa sporcularının ilgi odağı olan 2 bin 550 rakımlı Tekelti Dağı, her mevsim ayrı güzellik sunuyor.

Sonbaharın gelmesiyle dağda sarı, kahverengi ve yeşil tonları hakim oldu.

Tekelti Dağı, sonbahar tonlarıyla doğa sporcularının yanı sıra fotoğrafçıların da ilgi odağı oluyor.

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