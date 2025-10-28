Azdavay'ın saklı güzelliği "Saray Şelalesi"nde sonbahar tüm renkleriyle yaşanıyor
Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Azdavay ilçesindeki Saray Şelalesi, sonbaharın renkleri eşliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor.
Kastamonu
Saray köyünde yer alan şelale ve çevresindeki ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin tonlarıyla mevsimin eşsiz güzelliklerini sunuyor.
Küre Dağları Milli Parkı'nda yer alan şelaleye doğa ve fotoğrafseverler ilgi gösteriyor.
Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) Başkanı Ferhat Salur, AA muhabirine, sonbaharın görsel şöleninin tüm güzelliğiyle devam ettiğini söyledi.
Salur, Saray Şelalesi'nin de ilin görülmesi gereken doğal güzelliklerinden biri olduğunu ifade ederek "Sonbaharda özellikle bu aylarda burası çok güzel oluyor. Ziyaretçilerine muhteşem bir görsel şölen yaşatıyor. Bizler de arkadaşlarımızla burayı görmek için gezi düzenledik." dedi.
Şelale ve çevresindeki sonbahar renkleri havadan görüntülendi.