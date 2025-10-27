Dolar
Yaşam

Ankara'daki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü

Ankara'da sonbahar renklerinin hakim olduğu Karagöl Tabiat Parkı'nda, görsel şölen yaşanıyor.

Hüseyin Yiğiner  | 27.10.2025 - Güncelleme : 27.10.2025
Ankara'daki Karagöl Tabiat Parkı sonbahar renklerine büründü Fotoğraf: Hüseyin Yiğiner/AA

Ankara

Çubuk ile Kızılcahamam ilçeleri arasında, Kavak ve Yıldırım dağlarının eteklerinde yer alan ve içerisindeki 1600 rakımlı krater gölü Karagöl'den adını alan tabiat parkı, çam, meşe, söğüt, ıhlamur ve dağ kavağı ağaçlarının sarı, yeşil ve kızıl tonlarıyla kaplandı.

Sonbahar renklerine bürünen Karagöl, özellikle hafta sonları artan ziyaretçi sayısıyla dikkati çekiyor. Göl çevresinde yürüyüş yapan, fotoğraf çeken ve piknik yapan doğaseverler, bölgenin "renklerin senfonisi" olarak adlandırılan manzarasının keyfini çıkarıyor.

Çubuk Belediyesi tarafından düzenlenen doğa etkinliği kapsamında, Kadın El İşleri Atölyesi kursiyerleri de Karagöl Tabiat Parkı'nda sonbaharın tadını çıkardı. Yaklaşık 70 kadının yer aldığı gezi programında, katılımcılar doğayla iç içe bir gün geçirip bol bol fotoğraf çekti.

Kursiyerlerden Züleyha Esen, Karagöl’ün doğasının büyüleyici olduğunu belirterek, "Bugün burada piknik yapıyoruz, gezeceğiz. Böyle güzel bir imkan sağladığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Renkler harika, hava çok güzel, muhteşem bir yer." dedi.

Hatice Esim ise "Karagöl'ün sonbaharda canlanan doğasını izlemek harika." ifadesini kullandı.

Melek Orun da Karagöl’ü ilk kez ziyaret ettiğini dile getirerek, "20 yıldır Çubuk’ta yaşıyorum ama buraya ilk defa geldim. Sosyal medyada gördüğümden çok daha güzelmiş. Gerçek bir doğa harikası. Herkese tavsiye ediyorum. Kursumuzdan da çok memnunuz, bu etkinlik sayesinde doğayla iç içe bir gün geçirdik." diye konuştu.

