Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü

Iğdır'daki Gökkuşağı Tepeleri, bölgede etkili olan karın ardından beyaza büründü.

Hüseyin Yıldız  | 25.01.2026 - Güncelleme : 25.01.2026
Iğdır'da kar Gökkuşağı Tepeleri'ni beyaza bürüdü Fotoğraf: Hüseyin Yıldız/AA

Iğdır


Tuzluca ilçesindeki tepeler, kırmızı, kahverengi, boz ve sarı tonlarının yer aldığı görüntüsüyle biliniyor.

Son günlerde etkili olan yağışla birlikte yer yer karla kaplanan tepeler, ziyaretçilerine adeta bir renk cümbüşü sunuyor.

Her geçen gün artan namıyla bölgenin en gözde turizm alanlarından biri haline gelen Gökkuşağı Tepeleri, dronla havadan görüntülendi.

