Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi

Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunlarının ziyaret ettiği Erciyes Dağı’nın eteğinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları dronla görüntülendi.

Tunahan Akgün  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Hürmetçi Sazlığı'ndaki yılkı atları gün batımında dronla görüntülendi Fotoğraf: Tunahan Akgün/AA

Kayseri

Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta olan İncesu ve Hacılar ilçeleri sınırları içerisinde bulunan sazlık, dört mevsim doğal güzellikleriyle ziyaretçilerinin dikkatini çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen sazlıkta özgürce dolaşan yılkı atları, gün batımında dronla görüntülendi.

Atların kış koşullarından olumsuz etkilenmemeleri amacıyla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince beslenmeleri sağlanıyor.

Hürmetçi Sazlığı, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen bir bölge olarak hem ekolojik zenginliği hem de turizm potansiyeliyle dikkati çekiyor.

