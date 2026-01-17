Dolar
Yaşam

Beyaza bürünen Samanlı Dağları, kış safarisi yapmak isteyenleri ağırladı

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen Samanlı Dağları, kış mevsimini doğayla iç içe yaşamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Makbule Beyza Günbey, Şahin Oktay  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Beyaza bürünen Samanlı Dağları, kış safarisi yapmak isteyenleri ağırladı Fotoğraf: Kerim Yavuz/AA

Kocaeli

ATV, UTV ve off-road meraklıları, beyaz örtüyle kaplanan dağ yollarında adrenalin dolu deneyim yaşıyor.

Geniş orman dokusu ve farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarıyla dikkati çeken Samanlı Dağları, kış safarisi tutkunlarına hem mücadele hem de görsel şölen sunuyor.

Karla kaplı patikalarda ilerleyen sürücüler, zaman zaman mola vererek orman manzaralarını ve zirveleri fotoğraflıyor.

Doğanın sessizliğiyle motor seslerinin buluştuğu rota, kış aylarında alternatif doğa etkinliği arayanlar için Samanlı Dağları'nı öne çıkarıyor.

Vali Aktaş kış safarisi yaptı

Başiskele ilçesindeki Menekşe Yaylası mevkisinde kış safarisi yapan Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, dağların yüksek kesimlerinde kar kalınlığının dizlere kadar ulaştığını söyledi.

Karın, ağaçlara ve dağlara beyaz gelinlik giydirilmişçesine yakıştığını ifade eden Aktaş, "Güneşin de parıldamasıyla etraf inci gibi parlıyor. Harika bir şehir. İki deniziyle, dağlarıyla, ormanıyla, yeşiliyle cennet köşesi bir ilimiz Kocaeli." ifadelerini kullandı.

Aktaş, bölgeyi ziyaret eden sürücülere kar lastiği kullanmalarını, çekme halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını tavsiye ederek, "Yolda kalma durumunda sadece kendileri değil, trafikteki tüm vatandaşlarımız etkileniyor ve özellikle hafta sonları yoğunluktan bu cennet manzaraları görmeye gelen vatandaşlarımız trafik sıkışıklığı içerisinde kalıyorlar." diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Samanlı Dağları'na gelerek safari yapan Mehmet Ali Kaşka da yaklaşık bir haftadır bölgede kar olduğunu kaydetti.

Kaşka, keyifli anlar geçirdiklerini belirterek, "Biz de UTV, ATV gibi donanımlı araçlarla tepelere çıktık. Tedbirler alınırsa rahatlıkla, yolda kalmadan kimseyi rahatsız etmeden güzel keyifli bir gün geçirebilmek mümkün." dedi.

Emine Çakır ise yarım metrenin üzerinde kar olduğunu dile getirerek, "Yüksek kesimlerde UTV'yi kullanarak ya da kayak yaparak bunun keyfini çıkarıyoruz." ifadesini kullandı.

