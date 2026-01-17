Dolar
Gündem

Üsküdar'da motor kısmından duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi

Üsküdar'da bir İETT otobüsünün motor bölümünden duman çıkması üzerine yolcular tahliye edildi.

Muhammed Gencebay Gür  | 17.01.2026 - Güncelleme : 17.01.2026
Üsküdar'da motor kısmından duman çıkan İETT otobüsündeki yolcular tahliye edildi Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Göztepe Kavşağı'nda durağa yolcu almak için yanaşan 34 TP 9951 plakalı İETT otobüsünün motor kısmından henüz bilinmeyen nedenle duman yükseldi.

Sürücü, yangın söndürme tüpüyle müdahalede bulundu.​​​​​​​

Araçtaki yolcular da tahliye edildi.

Yolcular, başka otobüse binmek için durağa geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
