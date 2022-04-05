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Yaşam

Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi

Kırklareli'nde yanında çalışmaya başladığı avukatı rol model alarak hukuk eğitimini adım adım tamamlayan Fatma Küçük, 7 yıldır müvekkillerinin haklarını savunuyor.

Ufuk Ertop   | 05.04.2022
Hukuk bürosunda başlayan avukatlık hayalini azimle çalışıp gerçekleştirdi Fotoğraf: Özgün Tiran/AA

Kırklareli

Fatma Küçük, Kırklareli Mesleki ve Teknik Anadolu Kız Meslek Lisesinin bilgisayar teknisyenliği bölümünden mezun olduktan sonra, geçimini sağlamak için bir avukatlık bürosunda çalışmaya başladı.

Avukatlık mesleğine hayranlık duyan Küçük, yanında çalıştığı avukatı da rol model alarak bir yandan çalıştı diğer yandan ise hayalini kurduğu meslek için 2007 yılında İstanbul Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokuluna kaydoldu.

Okulu başarı sıralamasına girerek tamamlayan Küçük, ardından dikey geçiş sınavında başarılı olarak 2010 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görme hakkını kazandı.

Hukuk eğitimini tamamlayan 32 yaşındaki Küçük, rol model aldığı avukat gibi 7 yıldır avukatlık mesleğini icra ediyor.

Hayalinin peşinden koştu

Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerinin mesleği avukatlığı yapmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Azmederek hayaline kavuştuğunu anlatan Küçük, "Hayalim için okul, iş yeri, adliye arasında mekik dokuyordum. Avukatımın bu anlamda beni çok tetiklediğini düşünüyorum. Onun üslubu, giyimi, kuşamı, yaşantısı, sosyal hayatı, sevilmesi, sayılması beni çok etkiledi." dedi.

Adalet meslek yüksekokulundan mezuniyetinin ardından hedef büyüttüğünü ve hukuk fakültesini tamamladığını belirten Küçük, "Yanında çalıştığım avukat bey kararlarımda çok etkili oldu ve beni çok destekledi sağ olsun. Prestijli bir meslek yapmak istediğimi keşfettim ve hayalimi gerçekleştirdim. Mesleğimden memnunum, tekrar dünyaya gelsem avukatlığı seçerim. Bu şekilde gelirinden, giderinden, sorumluluğundan memnunum." diye konuştu.

Fatma Küçük, yeni hedefinin savcılık olduğunu, bu hayalinin de peşinden koşacağını sözlerine ekledi.

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