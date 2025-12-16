Kırklareli'nde geliştirilen solar panel sistemli yapılar 12 ülkeye satılıyor
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Teknopark desteğiyle geliştirilen, solar panel sistemli ve elektrik üretebilen alüminyum araç sundurması, veranda ve kış bahçeleri 12 ülkeye ihraç ediliyor.
Kırklareli
Sarıcaali köyünde kurulu alüminyum fabrikasının sahibi Kerem Yılmaz, teknolojik ürün geliştirme süreçlerini hızlandırmak ve inovatif çözümler üretmek amacıyla "Binalardaki Fotovoltaik Dönüşümleri Sağlayabilecek Ürün Geliştirme" Projesi hazırlayıp Kırklareli Üniversitesi Teknopark'a sundu.
Teknopark'ın desteklediği projenin, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) tarafından da tescillenmesinin ardından, solar panel sistemli ve elektrik üretme kapasitesine sahip alüminyum araç sundurması, veranda ve kış bahçelerinin üretimine başlandı.
Yaklaşık 3 yıldır üretilen solar panel sistemli ürünler; Almanya, Fransa, Hollanda, Litvanya, Sırbistan, Avusturya, Slovenya, Bosna Hersek, Kosova, İtalya, Bulgaristan ve Belarus'a ihraç ediliyor.
"Bizim hedef odaklarımızdan biri Avrupa"
Firma sahibi Kerem Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa'daki ürün ihtiyaçlarını analiz ederek karbon ayak izini azaltan ve yeşil dönüşümü destekleyen ürünler geliştirdiklerini söyledi.
Alüminyum sektöründe İstanbul'da 19 yıldır faaliyet gösteren firmasına ek olarak, ürünlerine teknolojik yenilikler kazandırmak amacıyla 2022 yılında Lüleburgaz ilçesinde yeni bir yatırım yaptığını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda Kırklareli Teknopark desteğiyle inovatif ürünler geliştirmeye yönelik projeler hazırladığını belirtti.
Ürünlere ilişkin tüm teknolojik geliştirme süreçlerini Teknopark çatısı altında yürüttüklerini dile getiren Yılmaz, "Şirketimiz ihracat ağırlıklı bir firma. Satışlarımız dönemsel olarak projelere göre değişmekle birlikte yüzde 40 ile 60'ı ihracata yönelik. Bizim hedef odaklarımızdan biri Avrupa." dedi.
Avrupa'da güneş enerji sistemlerine yönelik gelişmiş ürünlerin bulunduğunu aktaran Yılmaz, firmasında mimari sistemlere entegre edilebilen solar ürünler geliştirerek, hem üretilen enerjinin kullanılmasını hem de ekonomik getiri sağlanmasını hedeflediklerini kaydetti.
"Avrupa'da tercih ediliyoruz"
Üretilen ürünlerin Avrupa ülkelerinde yoğun ilgi gördüğünü anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:
"Avrupa'daki yaşam alışkanlıklarını ve yeşil dönüşüm beklentilerini dikkate alarak, hem enerji üreten hem de yaşam alanı sunan ürünler geliştirdik. İyi çalışılmış, teknolojik ihtiyaçları karşılayan ve tamamen alüminyumdan oluşan ürünler geliştirdik. 6 metreye 6 metre açıklıkta, 36 metrekare alanı kapsayan ve 4 ayak üzerinde duran araç sundurması, kış bahçesi ve veranda gibi ürünler üretiyoruz. Bu ürünlerden günde yaklaşık 33 kilovat enerji elde edilebiliyor. Bu durum da Avrupa'da tercih edilmemizin önemli nedenlerinden biri oluyor."
Avrupa'da, bahçeli ve tek katlı yapıların fazla olması ve yaşlı nüfusun yaygınlığı nedeniyle bakım gerektirmeyen ürünlerin daha çok tercih edildiğini ifade eden Yılmaz, ürünlerin 5 ila 7 yıl arasında yatırım maliyetini amorti edebildiğini belirtti.
"Estetik bir yaşam alanı oluşturuyoruz"
Ürünlerinin dış mekan konforunu enerji tasarrufuyla sağladığına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:
"Solar panel kullanımında hücre yapısı ve ışık geçirgenliğini de dikkate alarak özel solar paneller tasarladık. Böylece kullanıcıların kış bahçelerinde ihtiyaç duydukları kadar doğal ışığı alabilmelerini ve aynı zamanda bu ışıktan elektrik üretebilmelerini amaçladık. Ürettiğimiz kış bahçelerinde hava, su ve ses yalıtımı bulunuyor. Kendi mimari ürünlerimizle çevre kaplamalarını da yaparak, solar araç parkı ya da solar veranda altında kullanıcılara yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Böylece hem dış mekan konforu sağlanıyor hem enerji tasarrufu elde ediliyor hem de estetik bir yaşam alanı oluşturuluyor."