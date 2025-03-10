Dolar
36.55
Euro
39.58
Altın
2,911.66
ETH/USDT
2,126.70
BTC/USDT
82,979.00
BIST 100
10,449.61
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıyor

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesindeki Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi, kar yağışının ardından ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

Özgür Alantor  | 10.03.2025 - Güncelleme : 10.03.2025
Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıyor Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Zarı Çayı'nın yüzyıllara uzanan yolculuğu sırasında oluşan Horma Kanyonu, son olarak kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platform sayesinde bir ucundan diğer ucuna yürüyerek geçilebilir hale getirildi.

Dev kayalıklar arasındaki yüksekten geçen ahşap platformu kullanan ziyaretçiler, heyecan verici bu yolculukta kanyonun tüm güzelliklerini görme imkanı buluyor.

Baharda yeşilin, sonbaharda sarı ve kırmızının tonlarıyla ziyaretçilerini ağırlayan kanyon, kar yağışının ardından beyaza bürünen görüntüsünün ortaya çıkardığı etkileyici manzarası ile misafirlerini cezbediyor.

Yaklaşık 3,5 kilometrelik kanyonu geçtikten sonra Ilıca Şelalesi'ne ulaşan suyun 10 metreden dökülmesiyle oluşan doğal havuz da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şelalenin etrafındaki ağaçlar karla farklı bir güzellik sergiliyor.

Belediye Başkanı Serkan Arı, AA muhabirine, ilçenin her mevsim ayrı bir güzelliğe sahip olduğunu söyledi.

Pınarbaşı ilçesinin, Küre Dağları Milli Parkı'nın kalbi olduğunu, doğal güzellikleri, kanyonları, şelaleleri ile doğa tutkunlarına büyük keyif verdiğini anlatan Arı, "İçerisine yapılan ahşap yolu, sonundaki eşsiz şelalesi, kendine özgü iklimi ve bitki örtüsü ile Horma Kanyonu ise ziyaretçilerin yoğun olarak ilgi gösterdiği bir kanyon." dedi.

"Ölmeden önce her insanın görmesi gereken bir yer"

İlçeye gelen turist sayısının her geçen yıl arttığını vurgulayan Arı, "Bu yıl yaklaşık 250 bin resmi ziyaretçi ağırladık. Gayriresmi olarak 300 binin üzerinde olduğunu düşünüyoruz. Bu rakam artacaktır. Valla Kanyonu'ndaki burgu terasımız ve yine Valla Kanyonu'ndaki Türkiye'nin en yüksek cam zeminli uçurum salıncağı Pınarbaşı'mızda. Pınarbaşı'mız 4 mevsim güzel. Baharda, yazın, sonbaharda ve kışın da gezilebilecek, kolay ulaşımı olan özellikle Ankara'ya çok yakın mesafede olan bir ilçemiz." diye konuştu.

Doğaseverleri ilçeye davet eden Arı, "Bütün doğa tutkunlarını, doğaseverleri, Küre Dağları'nın kalbi Pınarbaşı'na bekliyoruz. Ölmeden önce her insanın görmesi gereken bir yer." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
PTT, Aynı Gün Teslim Projesi'yle 4 bin gönderiyi alıcısına ulaştırdı
Bölge adliye mahkemeleri kuruldukları günden itibaren 7 milyondan fazla dosyayı sonuçlandırdı
Yargıtay, eski sevgilisini rahatsız eden kişinin mahkumiyetini onadı
MİT tırlarının durdurulması davasında yeniden yargılanan 5 sanığın cezası onandı
Karaman'da sahipli köpeğin saldırısından oğlunu kurtarmak isteyen baba yaralandı

Benzer haberler

Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıyor

Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ziyaretçilerini karlı manzarasıyla karşılıyor

Kastamonu'nun saklı güzelliği: Değirmendere Şelalesi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Kastamonu'da sarımsak ekimine katıldı

Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti dronla görüntülendi

Kastamonu'da büyük bölümü buz tutan Tuzaklı Göleti dronla görüntülendi
Kastamonulu esnaf yöre kadınının kardan heykelini yaptı

Kastamonulu esnaf yöre kadınının kardan heykelini yaptı
Kastamonulu akademisyen kente gelen turistler için mobil uygulama hazırladı

Kastamonulu akademisyen kente gelen turistler için mobil uygulama hazırladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet