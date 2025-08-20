Dolar
40.91
Euro
47.74
Altın
3,348.64
ETH/USDT
4,335.10
BTC/USDT
114,047.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Hırsafa Yaylası gün batımında görülmeye değer manzaralar sunuyor

Trabzon'un Düzköy ilçesindeki Hırsafa Yaylası'nda gün batımında oluşan manzara drone ile görüntülendi.

Tolga Karakurum  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Hırsafa Yaylası gün batımında görülmeye değer manzaralar sunuyor Fotoğraf: Tolga Karakurum/AA

Trabzon

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta yer alan yayla, bünyesindeki yapay gölle de dikkati çekiyor.

Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin uğrak noktası haline gelen yaylanın bulutlarla oluşan manzarası ziyaretçilerde hayranlık uyandırıyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Hırsafa Yaylası'nın doğal güzelliği gün batımındaki manzarasıyla daha da öne çıkıyor. Güneşin dağların ardında yavaşça kaybolduğu anlar ilgiyle izlenirken doğa fotoğrafçıları için de güzel kareler sunuyor.

Yöreye özgü lezzetler ve geleneksel yöntemlerle yapılan evler de yaylanın kültürel zenginliğini ön plana çıkarıyor.

Son yıllarda doğa tutkunlarının ilgi gösterdiği Hırsafa Yaylası yaz mevsiminde gün batımındaki manzarasıyla hafızalarda iz bırakıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye
Adana Seyhan'da biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor
Uluslararası fotoğraf yarışmasında AA foto muhabirleri 10 kategoride ödül kazandı
Zafer Haftası’nda TCG Anadolu gemisiyle Çanakkale’den İstanbul’a yolculuk düzenlenecek
Fatih'te İETT otobüsündeki tartışmada şoföre biber gazı sıkıldı

Benzer haberler

Hırsafa Yaylası gün batımında görülmeye değer manzaralar sunuyor

Hırsafa Yaylası gün batımında görülmeye değer manzaralar sunuyor

Ortahisar Belediyespor'da "Avrupa Kupası" heyecanı

İleri yaşlarda az su tüketimi hastalıklara yol açabilir

Meksika'dan Güney Afrika'ya 36 ülkeden dansçılar "horon festivali"nde buluştu

Meksika'dan Güney Afrika'ya 36 ülkeden dansçılar "horon festivali"nde buluştu
Gün batımında Patara kum tepelerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor

Gün batımında Patara kum tepelerinde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor
Trabzon'daki "Haçka Yaylası" doğaseverlerin rotasında yer alıyor

Trabzon'daki "Haçka Yaylası" doğaseverlerin rotasında yer alıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet