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Yaşam

Hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasının ödülü yem oldu

Trabzon'un Tonya ilçesinde hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasında, dereceye girenlere yem hediye edildi.

Hatice Diler  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Hayvancılıkla geçinen velilerin katıldığı bilgi yarışmasının ödülü yem oldu Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

İlçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 107. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Tonya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde, Atatürk Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde "Veliler Yarışıyor" isimli bilgi yarışması düzenlendi.

İlçedeki 7 okuldan 21 velinin katıldığı yarışmada okul idarecilerinden oluşan jüri üyeleri, katılımcılara hayvancılık ve yöreye ait çeşitli sorular yönlendirdi.

Sorulara en fazla doğru yanıtı vererek birinci olan üç kişilik gruba üç çuval yem, ikinci ve üçüncü olan gruba da üç çuval buğday kepeği hediye edildi.

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin yöre kültürünü tanıtmaya yönelik önemli katkı sağladığını ifade etti.

İlçenin ekonomik olarak en iyi seviyeye gelmesinin hedefleri olduğunu dile getiren Beşel, "Ekonomik yönden Tonya'mızın en önemli uğraş alanı hayvancılık, en önemli ürünü de Tonya tereyağı, süt ve süt ürünleridir. Yem ve kepek ödülü konulurken hayvancılığımıza ve ekonomimize katkı amaçlanmıştır." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Emrah Demiral ise okulların kültür aktarımı noktasında önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Tonya ilçemizde her mahallemizde farklı kültürel değerlerin, farklı kültürel zenginliğin olduğunu biliyoruz. Burada ne velilerimizin kültürünü ölçüyoruz ne de velilerimizi yarıştırıyoruz. Velilerimizi esasında kültürel değerlerimizi öğrencilerimize aktarımı noktasında kullanmaya çalıştık." diye konuştu.

Bölgedeki temel geçim kaynaklarından olan hayvancılığa da aynı zamanda destek vermeyi hedeflediklerine değinen Demiral, şöyle devam etti:

"Yöremizdeki insanların birçoğu hayvancılıktan gelirini kazanıyor. Biz de dedik ki yarışmaya katılacak olan velilerimizin ağılda en az bir baş hayvanı olsun. Bu kapsamda velilerimizi yarışmaya davet ettik. Hayvancılığa destek olsun, bir farkındalık yaratmak adına kendilerine kepek ve yem hediye ettik. Sağ olsunlar katıldılar bizi yalnız bırakmadılar."

Yarışmada birinci olan grupta yer alan Hüsna Başkan da elde ettikleri başarı için çok mutlu olduğunu söyledi.

Fatma Siyah ise yarışma ödülünün hayvan yemi olduğunu öğrenince mutlu olduğunu ifade ederek, "Biz tarım ve hayvancılıkla uğraştığımız için sorular bize yönelikti ve kolaydı." dedi.

Yarışma programına Tonya Kaymakamı Timur Büyükçe, Cumhuriyet Savcısı Elif Canbaz, öğrenci, öğretmen, veliler ve vatandaşlar katıldı.


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