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Yaşam

Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da artacak

Hava sıcaklıkları batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde hissedilir derecede artacak.

Neriman Senanur Torun  | 07.08.2023 - Güncelleme : 07.08.2023
Hava sıcaklıkları iç ve batı bölgelerde azalacak, Doğu ve Güneydoğu'da artacak

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının bu hafta başından itibaren iç ve batı bölgelerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşecek.

İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde artarak mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyredecek.

Bazı illerde hafta boyunca beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara 30-37, İstanbul 28-30, İzmir 31-35, Kahramanmaraş 35-40, Kayseri 35-38, Sivas 37-39, Gümüşhane 38-41, Bayburt 35-37, Elazığ 37-42, Diyarbakır 41-44, Adıyaman 39-43, Şanlıurfa 38-44, Batman 42-45, Şırnak 38-40.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcak havanın etkili olduğu bölgelerde kronik rahatsızlığı olanların yanı sıra yaşlı ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşları 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.


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