Ekonomi

Güneydoğulu halıcılar 9 ayda 1 milyar 379 milyon 477 bin dolarlık ihracata imza attı

Güneydoğulu halıcılar, 2025’in ocak-eylül döneminde yaptıkları ihracattan 1 milyar 379 milyon 477 bin dolar gelir elde etti.

Ömer Faruk Salman  | 29.10.2025 - Güncelleme : 29.10.2025
Gaziantep

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Güneydoğulu halıcılar yılın 9 ayında 140 ülke ve serbest bölgeye toplam 266 milyon 99 bin metrekare halı ihraç etti.

Bu dış satım karşılığında 1 milyar 379 milyon 477 bin dolar gelir sağlayan sektör temsilcileri, en fazla geliri 1 milyar 158 milyon 804 bin dolarla makine halılarından elde etti.

Tufte (kesik havlı) halılar 198 milyon 292 bin dolarla ikinci, el halıları 20 milyon 866 bin dolarla üçüncü, kilimler ise 1 milyon 516 bin dolarla dördüncü sırada yer aldı.

Tufte halı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9, el halıları ihracatı ise yüzde 113,6 arttı.

Yılın 9 aylık döneminde en fazla dış satım 454 milyon 891 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine gerçekleştirildi.

Amerika ülkelerine 414 milyon 675 bin dolar, Avrupa Birliği ülkelerine ise 160 milyon 438 bin dolar tutarında ihracat yapıldı.

En fazla halı ihracatı yapılan ülke 384 milyon 400 bin dolarla ABD olurken, Suudi Arabistan’a 165 milyon 804 bin dolar, Irak’a 151 milyon 352 bin dolar değerinde dış satım yapıldı.

Yıl sonu hedef 2 milyar dolar

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Zeynal Abidin Kaplan, küresel ekonomik zorluklara rağmen sektörün geçen yılki seviyesini koruduğunu belirtti.

Kaplan, şunları kaydetti:

"Güneydoğulu halıcılar olarak ülkemizde üretilen halıların yaklaşık yüzde 70'ini biz ihraç ediyoruz. Pazar çeşitliliğini artırmak için uzak ülkelere yönelik ticaret heyetleri düzenliyoruz. 9 aylık dönemde Afrika ülkelerine yüzde 6,8, Orta Doğu ülkelerine yüzde 2,9 artış sağladık. Diğer pazarlardaki açığın da yıl sonuna kadar kapanmasını bekliyoruz. Bölge olarak halı ihracatında yıl sonu 2 milyar dolar hedefimize ulaşmak istiyoruz."

